۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۷

نشست روایت ایرانی به سراغ کتاب جمجمه‌ات را قرض بده برادر می‌رود

سومین نشست در جست‌وجوی روایت ایرانی به بررسی کتاب «جمجمه‌ات را قرض بده برادر» می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشست‌های «در جست‌وجوی روایت ایرانی» با عنوان «کتاب جمجمه‌ات را قرض بده برادر» از سوی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود.

این نشست با حضور احمد فروزان‌فر؛ پژوهشگر و هیئت علمی دانشگاه و محمدعلی رکنی؛ نویسنده به میزبانی محمد رودگر؛ نویسنده و هیئت علمی دانشگاه و محمد قائم خانی؛ نویسنده برگزار خواهد شد.

نشست در جست‌وجوی روایت ایرانی روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

