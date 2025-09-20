به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشستهای «در جستوجوی روایت ایرانی» با عنوان «کتاب جمجمهات را قرض بده برادر» از سوی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار میشود.
این نشست با حضور احمد فروزانفر؛ پژوهشگر و هیئت علمی دانشگاه و محمدعلی رکنی؛ نویسنده به میزبانی محمد رودگر؛ نویسنده و هیئت علمی دانشگاه و محمد قائم خانی؛ نویسنده برگزار خواهد شد.
نشست در جستوجوی روایت ایرانی روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار میشود.
