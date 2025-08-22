  1. دین و اندیشه
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

روایت ایرانی این بار به سراغ دخیل هفتم می‌رود

نشست روایت ایرانی در جلسه روز دوشنبه سوم شهریور ماه خود به سراغ بررسی کتاب دخیل هفتم می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوم از سلسله نشست‌های در جستجوی روایت ایرانی با موضوع کتاب دخیل هفتم برگزار می‌شود.

در این‌نشست که آن را پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌کند سید حسین شهرستانی، معاون پژوهشی و مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و علیرضا سمیعی نویسنده و پژوهشگر ادبیات به میزبانی محمد رودگر، نویسنده اثر و عضو هیئت علمی و محمد قائم خانی نویسنده، سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه سوم شهریور از ساعت ۱۷ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و حضور برای عموم آزاد است.

سیده فاطمه سادات کیایی

