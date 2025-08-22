به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوم از سلسله نشستهای در جستجوی روایت ایرانی با موضوع کتاب دخیل هفتم برگزار میشود.
در ایننشست که آن را پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برگزار میکند سید حسین شهرستانی، معاون پژوهشی و مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و علیرضا سمیعی نویسنده و پژوهشگر ادبیات به میزبانی محمد رودگر، نویسنده اثر و عضو هیئت علمی و محمد قائم خانی نویسنده، سخنرانی خواهند کرد.
این نشست روز دوشنبه سوم شهریور از ساعت ۱۷ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود و حضور برای عموم آزاد است.
