به گزارش خبرگزاری مهر، آلبرت بیگجانی دبیر بخش ایران فستیوال هایفست ۸ اثر نمایشی راهیافته از کشور ایران به این جشنواره را معرفی کرد.
بیستوسومین دوره جشنواره بینالمللی هنرهای اجرایی هایفست از ۹ تا ۱۶ مهر (۱ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در ایروان، پایتخت ارمنستان برگزار میشود. این جشنواره میزبان گروهها و آثاری از ۱۲ کشور از جمله هلند، فرانسه، چین، مجارستان، ایران، بلژیک، آمریکا، کرهجنوبی، روسیه و ارمنستان است.
امسال بخش ایران جشنواره شامل پنج اجرای صحنهای، سه اجرای خیابانی و ۲ اجرای عروسکی است که از میان آنها سه اثر از شهرستانها و پنج اثر از تهران روی صحنه میرود.
اسامی آثار ایرانی حاضر در جشنواره به شرح زیر است:
«آنتیگونه» به کارگردانی امیر آسانی (گروه نگاتیو - تهران)
«راز شکست فاتحان» به کارگردانی نویددام عباسی (گروه نگاتیو - تهران)
«مثلث» به کارگردانی قیس یساقی (گروه نخنمای - مشهد)
«آنتیگونه» به کارگردانی مهدی صالحیار (گروه اوینار - تبریز)
«مدهآ اجرا نخواهد کرد» به کارگردانی مرجان آقانوری (گروه مهرجان - تهران)
نمایش خیابانی «چیستی؟، چبود!؟» به کارگردانی سجاد آقابابائی (نارنجی) (آزمایشگاه تماشاگران تئاتر نارنجی - تهران)
نمایش خیابانی «قهرمان» به کارگردانی سحر محسنی و علی ربیهاویپور (گروه پتراس - ساری)
نمایش خیابانی «دنیای عجیب ما» به کارگردانی میثم میساقی (گروه هورام - تهران)
افتتاحیه جشنواره با اجرای گروه «رقص پکن» از چین و اثر «جستجوگر نور» برگزار میشود. همچنین بر اساس تفاهمنامه همکاری میان هایفست و جشنواره آوینیون، هیئتی از آوینیون شامل شهردار، معاون شهردار، مدیر جشنواره و معاون اجرایی در طول جشنواره در ایروان حضور دارند.
برای گروههای ایرانی، مسیر حضور در جشنواره تنها از طریق آلبرت بیگجانی مدیر گروه هنری «دیماک» صورت میگیرد.
