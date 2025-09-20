  1. هنر
  2. تئاتر
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

هشت اثر نمایشی از ایران در جشنواره بین‌المللی هایفست

آلبرت بیگ‌جانی دبیر بخش ایران فستیوال هایفست از اعلام آثار ایرانی راه یافته به این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبرت بیگ‌جانی دبیر بخش ایران فستیوال هایفست ۸ اثر نمایشی راه‌یافته از کشور ایران به این جشنواره را معرفی کرد.

بیست‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی هنرهای اجرایی هایفست از ۹ تا ۱۶ مهر (۱ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در ایروان، پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود. این جشنواره میزبان گروه‌ها و آثاری از ۱۲ کشور از جمله هلند، فرانسه، چین، مجارستان، ایران، بلژیک، آمریکا، کره‌جنوبی، روسیه و ارمنستان است.

امسال بخش ایران جشنواره شامل پنج اجرای صحنه‌ای، سه اجرای خیابانی و ۲ اجرای عروسکی است که از میان آنها سه اثر از شهرستان‌ها و پنج اثر از تهران روی صحنه می‌رود.

اسامی آثار ایرانی حاضر در جشنواره به شرح زیر است:

«آنتیگونه» به کارگردانی امیر آسانی (گروه نگاتیو - تهران)

«راز شکست فاتحان» به کارگردانی نویددام عباسی (گروه نگاتیو - تهران)

«مثلث» به کارگردانی قیس یساقی (گروه نخ‌نمای - مشهد)

«آنتیگونه» به کارگردانی مهدی صالحیار (گروه اوینار - تبریز)

«مده‌آ اجرا نخواهد کرد» به کارگردانی مرجان آقانوری (گروه مهرجان - تهران)

نمایش خیابانی «چیستی؟، چبود!؟» به کارگردانی سجاد آقابابائی (نارنجی) (آزمایشگاه تماشاگران تئاتر نارنجی - تهران)

نمایش خیابانی «قهرمان» به کارگردانی سحر محسنی و علی ربیهاوی‌پور (گروه پتراس - ساری)

نمایش خیابانی «دنیای عجیب ما» به کارگردانی میثم میساقی (گروه هورام - تهران)

افتتاحیه جشنواره با اجرای گروه «رقص پکن» از چین و اثر «جستجوگر نور» برگزار می‌شود. همچنین بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان هایفست و جشنواره آوینیون، هیئتی از آوینیون شامل شهردار، معاون شهردار، مدیر جشنواره و معاون اجرایی در طول جشنواره در ایروان حضور دارند.

برای گروه‌های ایرانی، مسیر حضور در جشنواره تنها از طریق آلبرت بیگ‌جانی مدیر گروه هنری «دیماک» صورت می‌گیرد.

