«مٓثلِث» به شیراز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مَثلث» که پیش از این در شهرهای تهران، مشهد، کرمان و رشت روی صحنه رفته است، با گذر از مرز ۳۸۵ اجرا و با بیش از ۵۰ هزار مخاطب توانسته عنوان پرامتیازترین نمایش‌ سایت تیوال از نگاه مخاطب در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را به خود اختصاص دهد.

این اثر، به نویسندگی قیس یساقی، محمدجواد مهدیان و فواد زیدانلویی و کارگردانی قیس یساقی این بار به تهیه‌کنندگی امیرموسی کاظمی مهمان مردم شیراز می‌شود.

محمدجواد مهدیان و قیس یساقی به عنوان صداپیشه و بازی‌دهنده در این نمایش حضور دارند و مهسا صبوری به عنوان دستیار کارگردان، گروه را همراهی می‌کند.

«مَثلِث» که به تازگی عنوان بهترین نمایش جشنواره پاپت لایف قزاقستان را به دست آورده است، پس از اجرای شیراز به عنوان نماینده ایران در جشنواره هایفست ارمنستان حضور خواهد یافت.

این نمایش که محصول گروه نخ‌نما است، پیش از این عناوینی از جمله برگزیده‌ بهترین اثر اقتباسی از جشنواره پاپتلند قزاقستان، اثر برگزیده‌ انجمن نمایشگران عروسکی ایران، برگزیده جوایز بهترین اثر، بهترین عروسک‌گردانی، بهترین کارگردانی و کاندیدای جوایز بهترین متن، بهترین موسیقی، بهترین صداپیشگی از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را با خود به همراه دارد.

همچنین کسب تندیس حافظ برای بهترین نمایش عروسکی از سومین جشن تئاتر و موسیقی علی معلم از دیگر موفقیت های این نمایش است.

در خلاصه این نمایش که یک پارودی ۴۰ دقیقه ای از آثار شکسپیر است، آمده است: هرقلمرویی شاهی دارد و هر شاهی خائنی، «مَثلِث» داستان خیانت یک مرد وفادار به شاه و داستان خیانت یک شاه وفادار به مرد و داستان خیانت یک زن وفادار به مرد و شاه است. یک مثلث خائنانه که در دل یک پاساژ اتفاق می‌افتد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش که هفتم تا یازدهم مهر در سالن سبز مجموعه هنر شهر آفتاب شیراز روی صحنه می‌رود، می‌توانند به سایت ایران تیک به نشانی www.irantic.com مراجعه کنند.