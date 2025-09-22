به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «مده‌آ اجرا نمی‌شود» نویسندگی و کارگردانی مرجان آقانوری پس از ۲ دوره اجرای موفق در خانه نمایش دا و تئاتر هامون، در جشنواره هایفست ارمنستان روی صحنه می‌رود.

بازیگران و اجراگران این اثر کارولین خدادیان، هلن سرگزی، وحید امیدزاده منفرد، ریحانه غلامی، پریسا صدایی آذر، افروز کمایی مقدم، محبوبه گمنام و مرجان آقانوری هستند.

«مده‌آ اجرا نمی شود» نسخه ای متفاوت از نمایشنامه مده‌آ اثر اوریپید است که به دغدغه های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی می پردازد.

این نمایش در تاریخ ۶ اکتبر، برابر ۱۴ مهر در سالن چمبر شهر ایروان اجرا می‌شود.

همچنین فواد امیری آهنگساز، محمد علی رحمانی نوازنده، فواد امیری و آیدین نظمی خوانندگان، رضا خضرایی طراح نور، مریم شریف‌زاده مدیر تولید، محمدمهیار آقانوری مدیر صحنه و اتاق نور، فاطمه عرب دستیار کارگردان و برنامه ریز، عکاس و طراح پوستر و پارسا اسماعیلی مدیر رسانه این اثر هستند.