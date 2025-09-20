به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «بازی‌های شبانه» به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی از نیمه دوم مهر در مجموعه تئاتر لبخند به صحنه می‌رود.

«بازی‌های شبانه» چهل و دومین تجربه شبنم مقدمی به عنوان بازیگر در تئاتر است.

همچنین نورالدین حیدری ماهر مجری طرح، سینا ییلاق‌بیگی طراح صحنه، بابک کیوانی آهنگ‌ساز و طراح صدا، علی کوزه‌گر طراح نور، سارا مژده طراح لباس، رضا معطریان عکاس، میلاد میرزاعلی عکاس دوم، شروین عقیلی طراح ویدئو مپینگ، لعیا خرامان طراح گریم، مصطفی قاهری طراح تیزر، محمد موحدنیا طراح گرافیک‌، امیر قالیچی مدیر روابط عمومی و تبلیغات، غزال فرخندی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، آریان رضایی را در این پروژه همراهی می‌کنند.