سرمربی پرتغالی تیم ملی: هدفم رشد هندبال بانوان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آنا کریستیانا سیائورا سرمربی اهل پرتغال تیم ملی هندبال زنان ایران در حاشیه نخستین تمرین با تیم ملی کشورمان در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که شانس این را دارم که سرمربی تیم ایران بوده و بتوانم باعث ارتقاء هندبال ایران شوم.

وی ادامه داد: من از دو سال پیش بازیهای تیم ایران را دنبال می کردم. تیم ایران پتانسیل زیادی برای پیشرفت دارد. من از سال قبل بازیهای آسیایی را هم دنبال می کردم.

وی درباره زمان کم تا برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی و احتمال حضور تیم ایران در این بازیها و برنامه اش برای آماده سازی تیم هم گفت: این زمان کم تا مسابقات برای سرمربیان تیم های ملی عادی است، بچه ها همزمان در باشگاهها هم کار می کنند و فرصت کمی برای آماده سازی دارند.

سرمربی پرتغالی تیم هندبال زنان ایران ادامه داد: درباره زمان کم فقط نباید به این اردوها فکر کنم اینکه باشگاهها طی فصل هم همکاری کنند و در طی فصل هم تمرینات را دنبال کنیم. خوشحالم که می بینم بچه ها با روحیه کار می کنند و همه تلاش می کنند که بهترین خود باشند.

آناسیائورا در پاسخ به این پرسش که در تمرین امروز به نظر می آمد شما نکاتی را در پایه با بازیکنان تمرین می کردید، گفت: به نظرم این نیست که این یک تمرین پایه بوده باشد، بلکه یک طراحی تمرین بود و تلاش شد تا بازیکنان در پست های خود تمرین کنند.

وی در خصوص هدفش برای آینده تیم هم بیان کرد: اولین هدفم رشد بچه ها و اینکه نتایج تیم به تیم های دیگر و مطرح نزدیک شود و رشد کنیم هست.

اردوی تیم ملی هندبال بانوان ایران با هدف حضور در مسابقات کشورهای اسلامی و شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان در دی ماه سال جاری تا فردا ۳۰ شهریورماه در تالار هندبال تهران پیگیری می شود.