کاپیتان تیم ملی هندبال بانوان: حرفه ای تمرین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مینا وطن پرست کاپیتان تیم ملی هندبال در حاشیه اردوی تیم با حضور سرمربی خارجی در جمع خبرنگاران گفت: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم. قبل از تمرینات، با برگزاری کلاس تئوری حرکات تاکتیکی و تکنیکی را توضیح می‌دهند که این مسئله برای هماهنگی تیم بسیار خوب است.

وی افزود: همه خیلی خوشحالیم که یک مربی جدید آمده است و امیدوارم به خوبی از این مربی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای بار سوم است که به مسابقات جهانی اعزام می‌شویم. بعد از کسب سهمیه جهانی، آقای پاکدل به ما گفت که امسال سال متفاوتی خواهد بود و باید در رقابتها متفاوت ظاهر می‌شویم. با همین هدف از نظر مربی و تمرین خیلی حرفه‌ای شدیم و روانشناس و مربی تغذیه اضافه شده است و الان هم یک مربی خارجی به تیم آمده است که بازیکنان باید نهایت استفاده را از این شرایط ببرند.

کاپیتان تیم ملی هندبال زنان کشورمان در خصوص اعزام به بازی‌های کشورهای اسلامی افزود: این حق هندبال زنان است که به ریاض اعزام شود. مسابقه تدارکاتی نداشتیم و کشورهای اسلامی می‌تواند به عنوان یک تدارکات خوب محکی برای تیم ملی به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی جهان باشد.

وطن پرست بیان کرد: باید از آقای پاکدل تشکر کنم که دید خوبی به هندبال زنان و سرمایه گذاری در رده پایه داشته اند. ما توانستیم در همه رده‌ها سهمیه جهانی کسب کنیم. امیدوارم جواب زحماتش را بدهیم.

وی در پایان تصریح کرد: اگر اعلام شود که به کشورهای اسلامی می‌رویم یا خیر شرایط برای مربیان بهتر است. مربی بدنساز داریم و بازیکنان تمرینات لیگ و آمادگی لازم را دارند تا به ریاض اعزام شوند.