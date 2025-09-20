قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ شهریور؛ سکه تمام در آستانه ۱۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه، ۲۹ شهریور) قیمت هر سکه طرح جدید به ۹۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه طرح قدیم (بهار آزادی) با قیمت ۹۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به معاملات روز پنجشنبه ۲۷ شهریور، سکه امامی ۵ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده است.

همچنین قیمت نیم‌سکه امروز به ۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز پنجشنبه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گران‌تر شد. ربع‌سکه نیز با جهش دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

در همین حال، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز به ۹ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت که نسبت به روز پنجشنبه ۵۹۲ هزار تومان رشد داشت.