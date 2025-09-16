به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با افزایش ارزش دلار و رشد اونس جهانی طلا، با روند صعودی بازگشایی شد. تمامی قطعات سکه افزایش قیمت داشتند و قطعات سنگین سکه بیش از یک میلیون تومان رشد کردند. حباب سکه نیز در اکثر قطعات صعودی شد. گفتنی‌ست دلار امروز در سقف کانال ۹۹ هزار تومانی نوسان دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار از نیمه کانال ۸.۸ میلیونی عبور کرده و سکه امامی به مرز ۹۴ میلیون تومان نزدیک شد. اونس طلای جهانی نیز امروز با افزایش ۱۴ دلاری روی رقم ۳۶۹۵ دلار معامله می‌شود و قیمت دلار در لحظه تنظیم این گزارش، ۹۹ هزار و ۸۵۰ تومان است.

قیمت اونس جهانی نقره امروز با چهار سنت افزایش به ۴۲.۷۴ دلار رسید. در بازار داخلی، هر گرم نقره ۹۹۹ با ۴۴۰ تومان افزایش، ۱۵۹ هزار و ۴۵۰ تومان فروخته شد.

طلای دست دوم نیز امروز روند افزایشی داشت و با ۱۷۴ هزار و ۴۸۵ تومان افزایش، روی رقم ۸ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۲ تومان قرار گرفت.

قیمت سکه در تمامی قطعات افزایش یافت و قطعات سنگین میلیونی رشد کردند. سکه امامی با یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان افزایش، ۹۴ میلیون تومان معامله شد و سکه بهار آزادی با رشد یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومانی، ۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شد.

نیم سکه با ۴۰۰ هزار تومان و ربع سکه با ۷۰۰ هزار تومان افزایش، به ترتیب ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شدند. سکه گرمی نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

حباب سکه امروز در همه قطعات به جز نیم سکه افزایشی بود. حباب سکه امامی ۲۶۹ هزار تومان، بهار آزادی ۹۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۸۹ هزار تومان و سکه گرمی ۹۲ هزار تومان افزایش یافت. حباب نیم سکه ۵۳ هزار تومان کاهش داشت.