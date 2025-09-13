افت قیمت طلا؛ سکه تمام در چند قدمی بازگشت به کانال ۸۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلای ایران در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی، فضای شدیدی از بلاتکلیفی و ناپایداری را بر آن حاکم کرده است.

با وجود رشد قابل توجه قیمت جهانی طلا در ماه‌های اخیر و ثبت رکوردهای تازه، قیمت‌های داخلی تحت تأثیر سقوط نرخ دلار غیررسمی مسیر نزولی در پیش گرفتند و در معاملات امروز و در رقابت میان اونس جهانی و اسکناس آمریکایی، این نرخ دلار در بازار آزاد بود که دست بالا را پیدا کرد.

طلای جهانی؛ صعود ۷۵ درصدی و عقب‌نشینی از قله

اونس جهانی طلا که از ابتدای سال ۲۰۲۴ با عبور از محدوده ۲ هزار دلاری بیش از ۷۵ درصد رشد کرده و پس از پنج تلاش ناموفق سرانجام سقف قبلی خود را شکست، هفته گذشته تا رقم ۳۶۷۵ دلار و ۲۰ سنت اوج گرفت. رشد اخیر تحت تأثیر عواملی چون نظام تعرفه‌گذاری، تنش‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای، گمانه‌زنی‌ها پیرامون کاهش نرخ بهره و افزایش تورم صورت گرفت.

با این حال، اونس طلا در بازارهای جهانی در روز جمعه در قیمت ۳۶۴۲ دلار و ۴۰ سنت به کار خود پایان داد. این عقب‌نشینی در شرایطی رخ داد که همچنان محدوده بالای ۳۶۰۰ دلار به عنوان نقطه قوت بازار باقی مانده است.

دلار غیررسمی؛ نوسان میان ۱۰۵ و ۹۸ هزار تومان

بازار غیررسمی ارز نیز در مسیر پرنوسانی قرار دارد. دلار که در پایان سال ۱۴۰۳ تا بالای ۱۰۰ هزار تومان پیش رفته و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، پس از وقوع جنگ و عملیاتی شدن مکانیزم ماشه دوباره سقف تاریخی خود را لمس کرد و به بالای ۱۰۵ هزار تومان رسید.

اما این روند پایدار نماند و امروز نرخ این ارز با نفوذ به زیر ۹۸ هزار تومان، در رقم ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله شد.

شایان ذکر است که نرخ ارز به‌شدت تحت تأثیر اقتضائات و تصمیمات سیاسی قرار دارد و هر سناریویی – از بازگشت به سطوح پایین تا جهش دوباره – برای آن محتمل است.

سرایت بی‌ثباتی به بازار داخلی طلا - افت نرخ‌ها در معاملات امروز

مجموعه نوسانات یادشده، بازار داخلی طلا را نیز وارد وضعیت سردرگمی و ریسک بالای خرید کرده است. در حالی که اونس جهانی نزدیک به سقف تاریخی خود قرار دارد، کاهش نرخ دلار موجب شده اثر رشد جهانی طلا بر بازار داخل خنثی یا حتی معکوس شود.

سرمایه‌گذاران اکنون بین شناسایی سود یا نگهداری دارایی مردد مانده‌اند و کارشناسان بر مدیریت همزمان ترس و طمع در این شرایط پرریسک تأکید دارند.

بر اساس آخرین داده‌های بازار، قیمت‌ها نسبت سقف قیمتی کاهش محسوسی داشته است.

طلای ۱۸ عیار

طلای ۱۸ عیار امروز بین ۸,۵۱۸,۹۰۰ تا ۸,۶۴۷,۵۰۰ تومان نوسان داشت و با افت ۱۰۶,۵۰۰ تومان (۱.۲۵ درصدی) به ۸,۵۲۷,۷۰۰ تومان رسیده است. این نرخ به میزان ۴۸۸,۳۰۰ تومان (۵.۴۱ درصد) کمتر از سقف قبلی (۹,۰۱۶,۰۰۰ تومان) ثبت‌شده در هفته گذشته است.

طلای ۲۴ عیار

این فلز گران‌بها امروز در بازه ۱۱,۳۵۸,۵۰۰ تا ۱۱,۵۲۹,۹۰۰ تومان معامله شد و با افت ۱۴۱,۹۰۰ تومان (۱.۲۵ درصد) در جایگاه ۱۱,۳۷۰,۲۰۰ تومان ایستاده است.

مثقال طلا (آبشده)

مثقال طلا امروز بین ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۳۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان تغییر کرد و با کاهش ۵۲۴,۰۰۰ تومان (۱.۴۲ درصد) به قیمت ۳۶,۹۳۳,۰۰۰ تومان رسیده است.

سکه امامی

معاملات امروز این سکه بین ۹۰,۹۳۰,۰۰۰ تا ۹۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان انجام شد و با افت ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان (۱.۸۴ درصد) به ۹۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان رسیده است. این رقم ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان (۷.۸۱ درصد) کمتر از سقف قبلی ۹۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان است.

سکه بهار آزادی

این سکه در محدوده ۸۵,۳۷۰,۰۰۰ تا ۸۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان معامله شد و با افت ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان (۱.۶۵ درصد) به ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است.

نیم‌سکه

نیم‌سکه امروز در کف ۴۷,۴۶۰,۰۰۰ و سقف ۴۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان قرار داشت و با کاهش ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۳۲ درصد) به ۴۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان رسید. نسبت به سقف قبلی ۵۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان نیز ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۱۰.۵۵ درصد) افت کرده است.

ربع‌سکه

این قطعه سکه بین ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ تا ۲۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان دادوستد شد و در نهایت با کاهش ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان (۴.۰۲ درصد) به ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان رسید. این نرخ نسبت به سقف قبلی ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان، معادل ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۱۵.۹۷ درصد) افت دارد.

سکه گرمی

کوچک‌ترین قطعه بازار امروز در کف ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ و سقف ۱۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان معامله شد و نهایتاً با افت ۴۰۰,۰۰۰ تومان (۲.۶۴ درصد) به ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان رسید.

تصمیم‌گیری‌های دشوار برای فعالان بازار

شرایط فعلی بازار، هم در بعد بین‌المللی و هم در بعد داخلی، مملو از ابهام است و احتمال اصلاح قیمتی در هر دو جبهه دلار و طلا کماکان وجود دارد. یوغ تصمیمات سیاسی بر نرخ ارز و سطح بالای تاریخی اونس جهانی، هرگونه پیش‌بینی قطعی را پرچالش کرده و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌های معاملاتی محتاط‌تر کرده است.