۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ شهریور؛ سکه در مسیر نزولی

امروز -یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴- قیمت سکه طرح قدیم به ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴- نشان می‌دهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است. سکه دیروز ۹۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت حباب
سکه طرح قدیم ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان
سکه طرح جدید ۸۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان یک میلیون تومان
نیم سکه ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان
ربع سکه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان
سکه گرمی ۱۵ میلیون تومان ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش

طلا قیمت
طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و۵۷۷ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان
مثقال طلا ۳۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان
اونس طلا ۳۶۴۳ دلار و ۱۳ سنت
سمیه رسولی

