قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ شهریور؛ سکه در مسیر نزولی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴- نشان میدهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است. سکه دیروز ۹۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بود.
همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان است.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
|سکه
|قیمت
|حباب
|سکه طرح قدیم
|۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان
|۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان
|سکه طرح جدید
|۸۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان
|یک میلیون تومان
|نیم سکه
|۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|۴ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|۵ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون تومان
|۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
|طلا
|قیمت
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و۵۷۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان
|مثقال طلا
|۳۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان
|اونس طلا
|۳۶۴۳ دلار و ۱۳ سنت
