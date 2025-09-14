قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ شهریور؛ سکه در مسیر نزولی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا و سکه تهران طی روز جاری -یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴- نشان می‌دهد که قیمت سکه طرح قدیم به ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است. سکه دیروز ۹۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت حباب سکه طرح قدیم ۹۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان سکه طرح جدید ۸۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان یک میلیون تومان نیم سکه ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان ربع سکه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان سکه گرمی ۱۵ میلیون تومان ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش