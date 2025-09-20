فیلمبرداری «اثر انگشت» تمام شد؛ تلاش گروهی نوجوانانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی اثر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «اثر انگشت» به نویسندگی و کارگردانی مرضیه فخار به پایان رسید و این فیلم کوتاه وارد مراحل فنی شد. تهیهکنندگی این فیلم بر عهده مسلم سالاری است.
در خلاصهداستان این فیلم آمده است: «چند نوجوان که تصمیم دارند تمام کارهای خلاف را امتحان کنند.»
عطیه شاهب، ماهان امیدوار، نجمه شیبانی، روحیه محمودی و یوسف امینیان در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردهاند.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از: جعفر گودرزی مجری طرح، سهراب سالاری دستیار کارگردان، زهرا کاظمی مدیر تولید، مجتبی صدخسروی تدوین، سعید امیری فیلمبردار، امیرعلی شهلایی صدابردار، مژگان عزتی گریمور، ستاره قراگوزلو منشی صحنه، فاطمه محمدی طراح صحنه و لباس، رویا آرام عکاس، مهرداد کرمی برنامهریز، سپیده مرادی طراح پوستر، ناصر محمدی تدارکات و حمل و نقل، احمدرضا حجارزاده روابطعمومی و امور رسانه.
فیلم «اثر انگشت» دوازدهمین فیلم کوتاه مرضیه فخار است. او پیش از این، فیلمهای کوتاهی مثل «تیتی» و «مهمان ناخوانده» و فیلم بلند «سرگیجه» را کارگردانی کرده است.
اطلاعات تکمیلی این فیلم، در خبرهای بعدی منتشر میشود.
