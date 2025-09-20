 افغانستان بهترین فرصت صادراتی برای خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار داشت: خراسانجنوبی از ظرفیت ویژه تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برخوردار است و افغانستان میتواند بهعنوان یک بازار هدف مطمئن نقشآفرینی کند.
وی افزود: در شرایطی که افغانستان نیاز جدی به بازار ایران دارد، استان ما میتواند محور تعاملات اقتصادی و تجاری باشد و از این فرصت طلایی باید به بهترین شکل استفاده کرد.
استاندار خراسانجنوبی با اشاره به تمایل افغانستان برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه از جمله ایران، گفت: این ظرفیت نباید مغفول بماند و لازم است با برنامهریزی دقیق، مسیرهای صادراتی از طریق مرزهای استان تقویت شود.
هاشمی بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزههای مختلف تأکید کرد و افزود: ایجاد نمایشگاههای دائمی و مهمانسراهای گردشگری میتواند بستری برای معرفی توانمندیهای استان و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند.
وی تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و اتاق بازرگانی باید در این زمینه فعالانه عمل کنند تا علاوه بر توسعه صادرات، زمینه حضور سرمایهگذاران جدید در استان فراهم شود.
استاندار خراسانجنوبی همچنین نقش هماهنگی دستگاههای اجرایی را در موفقیتهای اقتصادی استان مهم دانست و گفت: همانند یک تیم فوتبال که با اتحاد و همدلی میتواند پیروز شود، در حوزه صادرات نیز هماهنگی دستگاهها ضامن موفقیت خواهد بود.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: بازارچههای مرزی، توسعه زیرساختهای نمایشگاهی و حمایت از تولیدکنندگان میتواند خراسانجنوبی را به یکی از قطبهای مهم صادراتی کشور تبدیل کند.
