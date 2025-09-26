۶۸۱۶ متخصص زنان و زایمان در کشور فعال هستند

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با مهر ؛ با اشاره به وضعیت حضور متخصصان زن در رشته‌های مختلف پزشکی گفت: اکنون در کشور نزدیک به ۶۷ هزار متخصص بالینی داریم که بیشترین تخصص در بین گروه‌های مختلف مربوط به رشته زنان و زایمان است و از این تعداد، بیش از ۲۹ هزار نفر خانم هستند که در رشته‌های مختلف تخصصی از جمله زنان و زایمان، رادیولوژی و جراحی فعالیت می‌کنند و در واقع ۴۶ درصد از کل متخصصان کشور را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه این رشد قابل توجه در سال‌های اخیر رقم خورده، افزود: در ابتدای انقلاب، کل متخصصان زن در رشته‌های مختلف تنها ۷۷۴ نفر بود، اما امروز تعداد متخصصان زن به حدود ۳۰ هزار نفر رسیده که رشدی بیش از ۳۵ تا ۴۰ برابر را نشان می‌دهد. این افزایش بیانگر آن است که جامعه پزشکی کشور در زمینه حضور بانوان متخصص هیچ‌گونه کم‌کاری نداشته است.

رئیس‌زاده ادامه داد: از میان ۶۷ هزار متخصص بالینی، بیشترین گروه مربوط به متخصصان زنان و زایمان است؛ به طوری که هم‌اکنون ۶۸۱۶ جراح و متخصص زنان و زایمان در کشور داریم، در حالی که تعداد جراحان عمومی ۵۱۲۵ نفر است، بنابراین بیشترین گروه متخصصان کشور به رشته زنان و زایمان اختصاص دارد.