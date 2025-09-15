چگونه نشان اهدای عضو را روی گواهینامه ثبت کنیم؟

کتایون نجفیزاده، رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ثبت نشان اهدا روی گواهینامهها گفت: این اقدام یکی از اتفاقات بسیار خوب در حوزه ترویج فرهنگ اهداست. جالب اینجاست که هنوز کمپین رسمی برای گواهینامهها راهاندازی نشده و اطلاعرسانی گستردهای صورت نگرفته، اما خود مردم وقتی به دفاتر صدور گواهینامه مراجعه میکنند، با سوالی مواجه میشوند که آیا مایلند نشانه اهدا روی گواهینامهشان درج شود.
وی افزود: استقبال مردم به حدی زیاد بوده که سرعت صدور کارتهای اهدا با این روش، دهها تا صدها برابر سریعتر از گذشته شده است و این روند حتی از سرعتی که قبلاً برای صدور کارتهای اعتباری داشتیم، فراتر رفته و نشاندهنده علاقه و مشارکت بالای مردم است.
نجفیزاده درباره مراحل اجرایی توضیح داد: در حال حاضر این طرح برای کسانی که تازه گواهینامه میگیرند یا قصد تعویض آن را دارند فعال است. برای افرادی که قبلاً گواهینامه دارند، مراحل بعدی فراهم خواهد شد و با کمک تیم گستردهای به سرپرستی سردار حسینی، این امکان به زودی برای همه در دسترس قرار میگیرد.
گفتنی است، با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو، از این پس رانندگانی که تمایل به اهدای عضو دارند، میتوانند نشان مخصوص آن را روی گواهینامه راهنمایی و رانندگی خود ثبت کنند. این اقدام از سوی انجمن اهدای عضو ایرانیان و به همت و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شده است.
متقاضیان میتوانند هنگام درخواست یا تمدید گواهینامه، رضایت خود را برای درج این نشان اعلام کنند. این اقدام علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، میتواند به نجات جان بیماران نیازمند عضو کمک کند.
