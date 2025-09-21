به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اطلاعیه ای در خصوص زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد منتشر کرد، طبق این اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از ۵ تا ۸ مهرماه انجام می‌شود.

اطلاعات مربوط به زمان، مکان و نحوه ثبت‌نام از طریق سامانه اطلاع‌رسانی هر دانشگاه منتشر خواهد شد. بر این اساس، دانشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام را حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در سامانه خود درج کنند.

در این اطلاعیه قید شده است؛ فهرست پذیرفته‌شدگان و شماره دانشجویی، همانند سال گذشته، از طریق سامانه واحد IT معاونت آموزشی در دسترس خواهد بود.

طبق ابلاغیه اخیر، فایل‌های اعلام نتایج علاوه بر سامانه فوق، از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از طریق لینکی که به نمایندگان دانشگاه‌ها ارسال می‌شود نیز قابل دریافت خواهد بود.

همچنین در صورتی که پذیرفته‌شدگان مدارک لازم (به‌ویژه مشمولان نظام وظیفه) را ارائه ندهند، دانشگاه‌ها موظف‌اند مدت زمان مشخصی را برای تکمیل مدارک تعیین کرده و تا پایان مهلت مذکور ثبت‌نام آنان را به‌صورت مشروط انجام دهند.

برای دیدن متن کامل اطلاعیه کلیک کنید.