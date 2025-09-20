به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۴دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، ثبت نام تا ساعت ۲۴ جمعه ۴ مهر تمدید شد .

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

شایان ذکر است ، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته ، رشته های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند ، داوطلبان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.