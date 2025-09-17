اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان اعم از عادی و استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

ثبت نام هر دانشگاه در بازه زمانی ۵ تا ۸ مهرماه ۱۴۰۴ است. لازم است کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز، نحوه ثبت نام، حضوری یا غیر حضوری، به اطلاعیه دانشگاه پذیرفته شده که از تاریخ ٣١ شهریور در سامانه دانشگاه اطلاع رسانی می‌شود، مراجعه کنند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل و با مسئولیت خود تعیین و ثبت کرده، لذا هیچ‌گونه تغییر در رشته محل پذیرش، انجام نخواهد گرفت.

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل که انتخاب رشته محل کرده‌اند، برای مشاهده نتیجه خود از طریق سامانه سنجش آموزش پزشکی به نشانیSnjeshp.ir پیوندهای کارشناسی ارشد/ گزینه کارنامه نهایی / ورود کد رهگیری تبت نام / دریافت کارنامه نهایی اقدام کنند.

بسیار مهم: کارنامه علمی و نهایی حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری قابل دریافت از سامانه است. به هیچ عنوان متعاقباً کارنامه صادر نخواهد شد.

افرادی که کد رهگیری خود را فراموش کرده‌اند از طریق گزینه فراموشی کد رهگیری، اقدام کنند.

متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون، با وارد کردن کد رهگیری خود در صورت پذیرش نتیجه قبولی خود را مشاهده می‌کنند:

الف- افراد متقاضی استعداد درخشان که هم با آزمون و هم بدون آزمون پذیرفته شده‌اند باید انصراف خود را دریکی از آن دو اعلام کرده و از طریق دانشگاهی که ثبت نام نهایی را انجام می‌دهند، به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کنند.

ب- در صورت عدم پذیرش پیام «مردود استعداد درخشان بدون آزمون» را مشاهده خواهند کرد. اگر این داوطلبان در جلسه آزمون هم شرکت کرده و انتخاب رشته محل را انجام داده‌اند باید کارنامه نهایی مربوط به آزمون را نیز مشاهده کنند.

کلیه افراد شرکت کننده در آزمون مجاز که انتخاب رشته محل را انجام داده‌اند، کارنامه نهایی که نشان دهنده جایگاه داوطلب در رشته محل‌های انتخابی اش در مقایسه با سایر افرادی که این رشته محل را انتخاب کرده‌اند است، دریافت می‌کنند.

توضیحات کارنامه:

ردیف اول کارنامه نهایی نشان دهنده مشخصات فردی بر اساس فرم ثبت نام بوده و نتیجه آزمون نیز در ستون نتیجه نهایی و محل پذیرش در ستون کد رشته محل پذیرش قابل رویت است.

الف- طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، متقاضیان سهیه ایثارگران و رزمندگان در صورت کسب نمره آزاد در سهمیه آزاد پذیرفته شده‌اند که در ستون نتیجه نهایی نوع سهمیه پذیرش درج شده است. به عبارتی با توجه به نمره و رتبه اکتسابی، سهمیه پذیرش متفاوت از سهمیه ثبت نامی داوطلب است.

ب- پذیرفته شدگان سهمیه استعداد درخشان با آزمون در ستون نتیجه نهایی، عبارت «قبول با سهمیه استعداد درخشان با آزمون» درج شده است. البته طبق بند -۵-١٣ دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان با آزمون که با توجه به نمره و رتبه اکتسابی، حائز نمره سهمیه آزاد یا سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده و نیاز به استفاده از سهمیه استعداد درخشان نداشته‌اند، در ستون نتیجه نهایی سهمیه پذیرش آزاد یا رزمنده درج شده است.

- ستون کد رشته- دانشگاه: کد کلیه انتخاب‌های داوطلب بر اساس فرم انتخاب رشته محل خودش است.

- ستون رشته- دانشگاه: کلیه انتخاب‌های داوطلب بر اساس فرم انتخاب رشته محل خودش است.

- ستون رتبه در دانشگاه: این ستون رتبه داوطلب را بین کلیه داوطلبان سهمیه آزاد و رزمندگان و ایثارگران ٢۵ درصد و ۵ درصد که این رشته محل را انتخاب کرده‌اند نشان می‌دهد.

آن دسته از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران (مطابق سهمیه درج شده در فرم ثبت نام)، که در کارت ورود به جلسه آزمون و کارنامه علمی، عبارت «عدم دریافت تاییدیه سهمیه رزمندگی توسط ارگان مربوطه» درج شده بود و علیرغم فرصت‌های اعلام شده از این مرکز، متعاقباً نیز از ارگان صادر کننده سهمیه، تاییدیه سهمیه شان توسط مرکز سنجش اموزش پزشکی دریافت نشد، گزینه «عدم دریافت تاییدیه سهمیه رزمندگی توسط ارگان مربوطه - تبدیل سهمیه رزمندگی به سهمیه آزاد» در کارنامه نهایی درج شده است.

- ستون آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه آزاد: رتبه آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد را در همان رشته محل نشان می‌دهد.

- ستون رتبه در سهمیه رزمندگان و ایثارگران: این ستون فقط برای متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران ٢۵ درصد و ۵ درصد است. رتبه فرد متقاضی سهمیه‌های ٢۵ درصد و یا ۵ درصد را بین متقاضیان این سهمیه در این رشته محل انتخابی نشان می‌دهد.

- ستون آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه رزمندگان: نشان دهنده آخرین رتبه قبولی این سهمیه ٢۵ درصد و یا ۵ درصد در این رشته محل است.

طبق تذکرات ١ تا ٩ بند ۲-۵ دفترچه راهنمای ثبت نام (صفحات ٧ و ٨) عدد صفر بدین معنی است که:

الف- برای این رشته محل طبق ظرفیت اختصاصی و نمره حد نصاب، هیچ فردی در این سهمیه حد نصاب لازم را کسب نکرده است.

ب- به منزله عدم تخصیص ظرفیت به این سهمیه در این رشته محل با توجه به ظرفیت پذیرش آن است.

- ستون رتبه در سهمیه مازاد استعداد درخشان با آزمون: این ستون رتبه داوطلب را بین کلیه داوطلبان سهمیه آزاد و رزمندگان و ایثارگران ٢۵ درصد و ۵ درصد که متقاضی سهمیه مازاد استعداد درخشان با آزمون بوده و این رشته محل را انتخاب کرده‌اند، نشان می‌دهد.

- ستون آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه مازاد استعداد درخشان با آزمون: رتبه آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه مازاد استعداد درخشان با آزمون را در همان رشته محل نشان می‌دهد. عدد صفر بدین معنی است که: الف- برای این رشته محل طبق ظرفیت اختصاصی و نمره حد نصاب، هیچ فردی در این سهمیه حد نصاب لازم را کسب نکرده است. ب- به منزله عدم تخصیص ظرفیت به این سهمیه در این رشته محل با توجه به ظرفیت پذیرش آن است.

- ستون قبولی: کلمه «قبول» اولین رشته محلی که داوطلب در بین اولویت‌های انتخابی اش حائز اولویت پذیرش شده و پذیرفته شده است و اولویت‌های خالی به منزله مردودی است.

بسیار مهم: طبق ضوابط اعلام شده، در راستای یکسان سازی با سایر آزمون‌های سراسری کشوری، کارنامه پذیرفته شدگان فقط تا اولین اولویت انتخابی که پذیرفته شده‌اند، قابل رویت است.

- متقاضیان استعداد درخشان با آزمون: برای کلیه متقاضیان معرفی و تأیید شده، در انتهای کارنامه پیام «متقاضی سهمیه ظرفیت مازاد استعداد درخشان با آزمون» درج شده است.

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ‌های مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و متعاقباً اقدامی میسر نیست.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده‌اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته‌های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می‌شود.

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جهت استفاده از این تسهیلات معرفی شده و در آزمون شرکت کرده‌اند دقت کنند از فرصت یکبار خود استفاده کرده‌اند و دیگر مجاز به استفاده از این سهمیه نیستند.

یکی از شرایط پذیرش در سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران و استعدادهای درخشان با آزمون، کسب حدنصاب لازم است، داوطلبان این سهمیه‌ها که حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند، حائز شرایط پذیرش در این سهمیه نشده‌اند.

در کارنامه علمی، داوطلب در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده ولی در مرحله نهایی (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است. همچنین ممکن است برخی از متقاضیان این سهمیه‌ها علیرغم کسب حدنصاب، به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سهمیه، جز پذیرفته شدگان نباشند.

پذیرفته شدگان کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دقت کنند اسامی قبول شدگان همزمان با سایر دانشگاه‌ها به دفتر معاونت علوم پزشکی این دانشگاه ارسال می‌شود و توسط دفتر مذکور نتایج به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. لذا در صورت عدم دریافت لیست مربوطه توسط واحد ذیربط، فقط با دفتر معاونت علوم پزشکی این دانشگاه هماهنگی شود.

داوطلبان در صورت داشتن سوال، مراتب را به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت سیستم پاسخگویی-ارسال درخواست- و دسته بندی مرتبط ارسال کنند. هیچ‌گونه مراجعه حضوری، تماس تلفنی و مکاتبه پاسخ داده نمی‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

مدارک مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج -مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

الف: مدارک اولیه ای که باید توسط پذیرفته شده سهیمه آزاد ارائه شود:

- ۶ قطعه عکس ٣*۴ تهیه شده در سال جاری

- اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

- اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد.

- در صورت عدم فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مسئولیت عواقب بعدی بعهده دانشجو بوده و از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواهد آمد.

- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان است.

- مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با مدرک کارشناسی برای کلیه پذیرفته شدگان رشته تکنولوژی گردش خون (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست).

- فرم تکمیل شده مخصوص معدل برای دانشجویان ترم آخر (که قبلاً توسط معاونت آموزشی دانشگاه امضا و مهر شده است).

تذکر مهم: طبق بند ٨-٢ صفحه ٢٧ و بند ٢ فرم مخصوص اعلام معدل برای دانشجویان سال آخر صفحه ١٢٢ دفترچه راهنمای ثبت نام، بند ۵ اطلاعیه شماره ۵ و بند ٨ اطلاعیه شماره ١٠ مرکز سنجش آموزش پزشکی مندرج در سامانه، معدل مندرج در این فرم که داوطلب در سامانه وارد کرده، ملاک عمل است. افرادی که بعد از تکمیل و ممهور شدن این فرم و یا بعد از ویرایش بهنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، معدلشان تغییر کرده منعی در مغایرت معدل ندارند.

- فرم‌های سهمیه بومی صفحه ١٢٣ و ١٢۴ دفترچه راهنمای ثبت نام، در ٢ نسخه برای پذیرفته شدگان این سهمیه برای دانشگاه محل پذیرش و دانشگاه محل تعهد (علوم پزشکی چابهار) تحویل داده شود.

- مدارک مربوط به انصراف قطعی برای دانشجویان انصرافی مقطع کارشناسی ارشد

ب: مدارک مورد نیاز برای سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد

- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

- اصل وکپی مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مهم: درصورتیکه در هر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواهد شد.

ج: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتش

پذیرفته شدگان این دو دانشگاه با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل باید دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و باید خود فرد پذیرفته شده عضو رسمی نیروهای مسلح باشد. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط و یا اعلام آن دانشگاه به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواهد شد و به هیچ عنوان قابل معرفی به سایر اولویت‌های خود نیستند.

- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف و بند ب برای پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران

- اصل حکم کارگزینی یا مدرک نشان دهنده وضعیت استخدام فرد پذیرفته شده (رسمی، پایور). مدرک ارائه شده باید در سال ١۴٠٣ صادر شده باشد.

د: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان

- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف و بند ب برای پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران

- نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب ۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۰»

تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

هرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نهایی، منوط به طی مراحل مربوطه و موافقت شورای سنجش و پذیرش است. بنابراین نیمه اول آبان ماه در رابطه با اجرا یا عدم اجرای تکمیل ظرفیت و ضوابط آن، از سامانه اینترنتی مرکز سنجش اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت. هرگونه پیگیری در این رابطه پاسخ داده نخواهد شد.

داوطلبان ملزم هستند همانند مراحل قبل، هر هفته جهت اطلاع از آخرین تصمیمات اخذ شده در این رابطه فقط به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.