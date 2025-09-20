به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنرانی خود به مناسبت یازدهمین سالروز «انقلاب ۲۱ سپتامبر» خطاب به سران عرب گفت: حمله اخیر صهیونیست‌ها به قطر پیامی روشن برای همه بود؛ دشمن تنها زبان زور را می‌فهمد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه برای حمایت از اسرائیل، نه شما است.

المشاط تأکید کرد که این انقلاب ۲۱ سپتامبر کرامت یمن را بازگرداند و کشور را از زیر سلطه بیگانگان خارج ساخت.

رئیس شواری عالی سیاسی یمنضمن تبریک این مناسبت به رزمندگان و ملت یمن، گفت: پیش از این انقلاب، تصمیمات کشور از سفارت آمریکا صادر می‌شد، اما امروز یمن مستقل و سربلند ایستاده است.

وی با اشاره به همزمانی این سالگرد با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، افزود: تازه‌ترین فصل جنایات دشمن، حمله به هیئت مذاکره‌کننده حماس در دوحه، جنایات در صنعا و الجوف و نیز تجاوز به بندر الحدیده در غرب یمن بود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تصریح کرد: انقلاب ۲۱ سپتامبر، هویت ملی و استقلال کشور را احیا کرد و در همان آغاز، فلسطین را در اولویت قرار داد. این انقلاب مسیر عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی را مسدود کرد و مانع عبور کشتی‌های اسرائیلی از دریای سرخ و خلیج عدن شد.

المشاط با اشاره به جنگ و محاصره همه‌جانبه علیه یمن طی یک دهه گذشته، تأکید کرد: یمن امروز مقاوم‌تر و استوارتر از هر زمان دیگر ایستاده و در کنار فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی در برابر تجاوزات اسرائیل قرار دارد.

المشاط همچنین وعده داد: نیروهای مسلح یمن، سخت‌ترین ضربات را به عمق سرزمین‌های اشغالی وارد خواهند کرد. خون شهدا، به‌ویژه شهدای حملات اخیر اسرائیل در صنعا، الجوف و الحدیده، هرگز هدر نخواهد رفت.

وی در پایان با تجدید بیعت با ملت یمن گفت: «ما بر مسیر تغییر بنیادین، حفظ حاکمیت و بازسازی دولت مدرن یمنی ثابت‌قدم هستیم و تا تحقق اهداف انقلاب به پیش خواهیم رفت.