به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: سخنان وزیر جنگ جنایتکار رژیم صهیونیستی بیانگر شکست این رژیم در سایه تداوم عملیات‌های یمن است.

وی افزود: تهدیدات صهیونیست‌ها، ما را نمی‌ترساند. خطاب به کاتز می گویم که جهنم از آنِ شما است. موضع ما در پشتیبانی از غزه تا توقف نسل کشی در این منطقه ثابت است.

الاسد تصریح کرد: سلاح‌های جدیدی را وارد نبرد پشتیبانی از غزه کرده‌ایم. برای دشمن صهیونیستی غافلگیری‌هایی آماده کرده‌ایم.

پیش از این، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به تهدیدات روز گذشته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه رهبر این جنبش خطاب به یسرائیل کاتز گفت: تو از اشغال صنعا حرف می زنی در حالی که حتی نمی‌توانی یک کشتی اسرائیلی را بازگردانی.

وی با اشاره به عملیات موفقیت آمیز نیروهای یمنی برای فلج کردن بندر ایلات اضافه کرد: قبل از آنکه در این باره حرف بزنی اول بندر ایلات را دوباره فعال کن.

الفرح تصریح کرد: اسرائیل از ترس یمن پرچم جعلی خود را روی کشتی‌ها نمی‌گذارد و از پرچم کشورهای دیگر استفاده می‌کند.

روز گذشته یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از ضربه‌های متوالی و کاری نیروهای مسلح یمن به خشم آمده بود به تهدید انصارالله یمن پرداخت.

وی رهبر انصارالله یمن را به ترور تهدید کرد. لازم به ذکر است که عملیات‌های موفقیت آمیز نیروهای یمنی علیه کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در دریای سرخ باعث شده این رژیم عملاً در محاصره دریایی قرار بگیرد و بندر ایلات کاملاً فلج شود.