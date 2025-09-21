حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران+ فیلم

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقوع حریق در یک ساختمان تجاری اظهارداشت: ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک ساختمان تجاری به آدرس خیابان جمهوری به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروهای آتش نشان در اسرع وقت به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه هفتم یک مجتمع تجاری در یک مغازه ۱۵ متری تعمیر لوازم خانگی آغاز شده و به طبقات بالایی سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه حریق به موقع اطفا و این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، ساختمان تجاری که صبح امروز طعمه حریق شده همان پاساژ آلومینیوم است که بارها در مورد عدم ایمنی آن تذکر داده شده بود.