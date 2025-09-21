  1. استانها
  2. قم
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۶

۷۷۶ هزار مترمربع از موقوفات قم در خدمت آموزش، درمان و خدمات عمومی

۷۷۶ هزار مترمربع از موقوفات قم در خدمت آموزش، درمان و خدمات عمومی

قم- رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قم اعلام کرد: بیش از ۷۷۶ هزار مترمربع از اراضی موقوفه استان در اختیار بخش‌های آموزشی، درمانی و خدماتی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد موسوی قیداری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷۷۶ هزار مترمربع از اراضی موقوفه استان در اختیار بخش‌های آموزشی، درمانی و خدماتی قرار گرفته و این اقدام در راستای عمل به نیات واقفان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های وقف انجام شده است، اظهار کرد: بیشترین سهم موقوفات به حوزه آموزش تعلق گرفته است، به‌گونه‌ای که ۶۰۱ هزار و ۱۰۸ مترمربع از این اراضی در قالب ۱۲۳ مورد به مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها واگذار شده است.

وی ادامه داد: در بخش ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز ۸۷ مورد زمین وقفی به متراژ ۱۲۹ هزار و ۶۸۷ مترمربع در اختیار سازمان‌های دولتی قرار گرفته و برای حوزه بهداشت و درمان هم ۲۲ رقبه وقفی به مساحت ۴۳ هزار و ۲۷۸ مترمربع در اختیار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان قرار دارد.

به گفته موسوی قیداری، بخشی از اراضی وقفی نیز برای توسعه فضاهای عمومی شهری تخصیص یافته است؛ از جمله ۲ هزار و ۱۵۶ مترمربع در قالب دو مورد وقف که برای ایجاد و گسترش فضای سبز شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف قم تأکید کرد: بهره‌برداری اصولی و مدیریت صحیح موقوفات نه تنها به تحقق نیت واقفان می‌انجامد، بلکه سبب افزایش کارایی این اراضی و ارتقای سطح خدمات عمومی در استان خواهد شد.

کد خبر 6596208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها