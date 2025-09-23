به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی پیش از ظهر سه‌شنبه یکم مهرماه در جلسه هیئت مدیره سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر، با اشاره به نقش راهبردی قم در آینده جهان اسلام، اظهار کرد: این شهر آینده‌ساز تمدن اسلامی است و تصمیم‌گیری‌های امروز باید با در نظر گرفتن جایگاه تاریخی و جهانی قم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هیچ شهری در کشور شرایط کنونی قم را ندارد، افزود: در هیچ نقطه دیگری از ایران نمی‌توان هم‌زمان شاهد اجرای پروژه‌های کلان ملی همچون مترو، فرودگاه و ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بود و این حجم از فعالیت‌های عمرانی نشان‌دهنده جهش بزرگ توسعه‌ای قم در سال‌های اخیر است.

فرماندار قم با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختارهای اداری متناسب با این سطح از پیشرفت، تصریح کرد: هر نوع تغییر یا تصمیم در حوزه‌های سازمانی مرتبط با توسعه شهری باید بر مبنای کار کارشناسی و با پیگیری جدی مسئولان همراه باشد تا منافع بلندمدت شهر تضمین شود.

بقایی در ادامه به عملکرد سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر اشاره کرد و گفت: این سازمان در سال‌های اخیر کارنامه‌ای موفق از خود به جای گذاشته و رضایت عمومی از فعالیت‌های آن مشهود است که بنابراین هرگونه تغییر در ارکان یا اساسنامه سازمان باید با آینده‌نگری و مطالعات دقیق صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در موضوعات حیاتی شهر، منافع عمومی باید بر نگاه‌های سازمانی مقدم باشد، خاطرنشان کرد: هر فرد موظف است از حقوق سازمان خود دفاع کند، اما در شرایطی که پای سرنوشت و آینده قم در میان است، باید مصالح کلان شهر اولویت نخست مسئولان باشد.

بقایی یادآور شد: روند توسعه قم محدود به موقعیت فعلی جغرافیایی آن نیست، بلکه این شهر نقشی فراتر در معادلات کلان نظام اسلامی ایفا خواهد کرد و تصمیم‌گیری‌ها باید با درک این جایگاه تمدنی و تاریخی انجام گیرد.