موج بحران تحریم و انزوا برای کشاورزان اسرائیلی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صدی نیوز، روزنامه اسرائیلی مارکر گزارش داده که کشاورزان انبه در سرزمین‌های اشغالی با مشکل جدی نبود مشتری مواجه شده اند و محصول آنها در حال فساد شدن روی درختان است.

در واقع این رویداد بخش تاریک ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در مورد داشتن یک اقتصاد خودکفا و خودبسته بدون وابستگی به تجارت خارجی برای اسرائیل است.

یکی از دلایل مشتری نداشتن انبه اسرائیل تحریم کشورهای اروپایی است که باعث شده بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزان در حال از بین رفتن باشد.

یک کشاورز اسرائیلی اعلام کرده که پس از ۳۵ سال سابقه کاری، امسال ۱۰۰ تن محصول انبه آنها بدون خریدار مانده و از آنجا که مشتری خارجی وجود ندارد، خانواده اش در تلاش هستند تا محصولات خود را با قیمت بسیار ارزان، معادل ۷۵ شکل برابر با ۲۲ دلار به ازای هر سبد ۱۵ کیلویی، به مردم عادی بفروشند.

بسته شدن بازار غزه و کرانه باختری به روی کشاورزان اسرائیلی هم یکی دیگر از دلایل بحران کنونی در این منطقه است.

به گفته کشاورزان اسرائیلی یکی دیگر از ریشه‌های بحران برای آنها اعمال تعرفه بر واردات انبه برزیل به آمریکا توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، است که موجب شده انبه برزیلی تغییر مسیر داده و به سوی بازار اروپا هدایت شود و به خاطر بالا گرفتن رقابت انبه اسرائیل بدون مشتری بماند.