پخش مستند ‌«هشت سال و ۱۲ روز» همزمان با هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هشت سال و ۱۲ روز» به کارگردانی مهدی محمودی و تهیهکنندگی مصطفی خیریپور، همزمان با هفته دفاع مقدس آماده پخش شده است و روز سه شنبه ۱ مهر ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه افق میرود و بازپخش چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۵ است.
این مستند به وقایع دهه شصت میپردازد؛ از وعده صدام برای تسخیر سهروزه تهران آغاز میشود و به مهمترین چالشهای آن دوران همچون ترورهای سازمان مجاهدین خلق، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و عزل ابوالحسن بنیصدر میپردازد. در ادامه نیز واکنش مردم به این رخدادها روایت میشود و نشان میدهد که چگونه ملت ایران با وجود روزهای ملتهب، سربلند از دل حوادث بیرون آمدند.
«هشت سال و ۱۲ روز» محصول جدید مرکز مستند سفیرفیلم است که با مرور روزهای پرماجرای دهه شصت، بر وفاق و همبستگی مردم در شرایط حساس امروز تأکید دارد؛ شرایطی که کشور بیش از هر زمان پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، به اتحاد و همدلی نیازمند است.
عوامل تولید این مستند عبارتند از کارگردان مهدی محمودی، تهیهکننده مصطفی خیریپور، مجری طرح علیرضا مهدینژاد، تدوین مهدی محمودی، مدیر تولید علیاصغر محمدی، نویسنده مهدی گودرزی و گوینده متن مهبد قناعتپیشه.
مخاطبانی که موفق به تماشای این مستند از سیما نشدند میتوانند این مستند را از چهارشنبه عصر ۲ مهر میتوانند در سایت سفیرتماشا مشاهده کنند.
