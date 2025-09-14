به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، سریال ۸ قسمتی «چراغ گاز» از امشب یکشنبه ۲۳ شهریور هرشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود. این سریال تحسین‌شده با نگاهی تازه و از زاویه دید مارتا میچل همسر جان میچل مشاور نزدیک نیکسون به ماجرای رسوایی واترگیت می‌پردازد؛ ماجرایی که سرانجام به استعفای ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا منجر شد.

«چراغ گاز» داستانی پرکشش از تصمیم جان میچل برای جاسوسی علیه دموکرات‌ها، دستگیری مأمورانش در هتل واترگیت و افشاگری ناگهانی همسرش مارتا روایت می‌کند؛ زنی که به گفته بسیاری عامل اصلی برملا شدن این رسوایی بزرگ بود.

بازی جولیا رابرتز، شان پن، دن استیونس و بتی گیلپین در کنار بازسازی دقیق فضای تاریخی دهه ۱۹۷۰ و ترکیب هوشمندانه طنز با نقد سیاسی، به این اثر جذابیت بخشیده است.

«چراغ گاز» تاکنون موفق به دریافت یک جایزه و ۳۲ نامزدی بین‌المللی از جمله گلدن‌گلوب و امی شده است.