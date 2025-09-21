به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش راهبردی صنعت موشکی و پهپادی ایران در دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر منطقه، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رفیع در حوزه فناوریهای نظامی رسیده که حاصل مجاهدت شهدا و تجربههای گرانسنگ جنگ تحمیلی است.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی بسیاری از کشورها از تجهیز ایران به موشکهای زمینبهزمین خودداری کردند، اظهار داشت: تنها برخی کشورها مانند سوریه و لیبی حاضر شدند در زمینه آموزش و انتقال فناوری موشکی همکاری کنند. شهید تهرانی مقدم از جمله نیروهایی بود که با اعزام به سوریه، آموزشهای تخصصی را فرا گرفت و سنگبنای اولیه صنعت موشکی کشور را بنا نهاد.
ترکی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور، افزود: ما از مدتها قبل برای چنین نبردی آماده بودیم و تنها غافلگیری در شیوه عملیات دشمن رخ داد. با این حال، فرماندهان ما در کمترین زمان ممکن سازماندهی مجدد را انجام دادند و پاسخهای کوبندهای به رژیم صهیونیستی داده شد؛ بهگونهای که آنان خود درخواست آتشبس را مطرح کردند.
وی با تأکید بر پیشرفتهای چشمگیر ایران در حوزه پهپاد، گفت: در دوران دفاع مقدس، برای کوچکترین عملیات شناسایی نیازمند هواپیماهای گرانقیمت و خارجی بودیم، اما امروز به برکت همان دوران، جهاد دانشگاهی نخستین نمونههای پهپادهای شناسایی را تولید کرد و اکنون ایران در زمینه پهپادهای رزمی، انتحاری و شناسایی جزو کشورهای پیشرو است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «امام، فاتحانهای تحریریز»، خاطرنشان کرد: برنامههای متعددی در هفته دفاع مقدس پیشبینی شده که محور اصلی آن تبیین دستاوردهای نظامی و فرهنگی دوران دفاع مقدس است. البته سایر حوزهها نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارند و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای متنوع، فرهنگ مقاومت را در جامعه نهادینه کنیم.
بیش از یک هزار و ۱۳۰ برنامه در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامههای گسترده هفته دفاع مقدس در استان، گفت: امسال با شعار «ما فاتحان قلهایم» بیش از ۱۱۳۰ برنامه در قالب ۴۵ محور فرهنگی، هنری، عمرانی، تبیینی، دانشآموزی و اجتماعی اجرا خواهد شد.
ترکی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان بهعنوان پایگاه مرکزی اجرای برنامهها انتخاب شده، اظهار داشت: تولید و رونمایی از نماهنگ محلی درس عشق»، پخش میانبرنامههای کوتاه با عنوان «قرار عاشقی» و معرفی شهدای گمنام از جمله اقدامات رسانهای این هفته خواهد بود که از شبکه استانی و فضای مجازی پخش میشود.
وی افزود: برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی جنگ با حضور استاد امیرعلی جوادیان، تولید تئاتر خیابانی با موضوع مقاومت و غزه ویژه مدارس، نمایشگاه عکس و پوستر با محوریت دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، و اکران فیلم سینمایی «پیشمرگ» و انیمیشن «فرمانروایی آب» برای نخستینبار در استان از جمله برنامههای هنری پیشبینیشده هستند.
ترکی با اشاره به اقدامات فرهنگی بنیاد، گفت: تولید تیزر روزشمار دفاع مقدس، ضبط برنامههای ویژه با حضور پیشکسوتان، رونمایی از کتابهای حوزه خاطره، داستان کودک و نوجوان، تولید نقاشی دیجیتال از سردار شهید حسینعلی ترکی، و موشنگرافی نقش زنان استان در دفاع مقدس از جمله تولیدات رسانهای بنیاد در این هفته خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری نشست تبیینی نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس، دیدار و سرکشی از جانبازان و خانواده شهدا، تجلیل از سربازان وظیفه در روز سرباز، و اجرای برنامه سراسری تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستانها خبر داد و افزود: این برنامهها با همکاری نیروهای مسلح، صدا و سیما، شهرداریها، آموزش و پرورش، حوزه هنری و بسیج اقشار برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای شب شعر دفاع مقدس، آئینهای کتابخوانی، زنگ ایثار و شهادت در مدارس، یادوارههای شهدای اقشار مختلف، مسابقات ورزشی، همایشهای پیادهروی خانوادگی، و بازسازی عملیات «ائمه شکسته آبادان» توسط سپاه قمر بنیهاشم از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس امسال است که با مشارکت گسترده مردمی و دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات علمی و ادبی این بنیاد در هفته دفاع مقدس، گفت: جلد نخست دانشنامه دفاع مقدس استان با بیش از ۷۰۰ صفحه و ۱۸۰ مدخل تخصصی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، جغرافیای نظامی و سیره شهدا، اخیراً به مرحله چاپ رسیده و بهزودی رونمایی خواهد شد.
ترکی با بیان اینکه معاونت ادبیات بنیاد امسال برنامههای متفاوتی را دنبال میکند، اظهار داشت: دعوت از ۴۰ نفر از نویسندگان و شاعران استان برای تجلیل سراسری در همایش پیشکسوتان، هماهنگی مصاحبههای تلویزیونی با ۸ نفر از چهرههای ادبی شاخص، و رونمایی از آثار تازهمنتشرشده از جمله اقدامات این بخش است.
وی افزود: کتاب «چفیه ضد گلوله» اثر اکبر صیاد، دو جلد کتاب «۱۸ سال قدیمی» درباره شهید غلامعلی معتمدی و «دنیای من ابراهیم» از پری شفیعی، و مجموعه سهجلدی «مرد میدانک» شامل اشعار وفا بگو درزی درباره شهید محمد گودرزی، از جمله آثاری هستند که در این هفته رونمایی خواهند شد. همچنین کتاب «معلم الفبای انسانیت» پس از نماز مغرب و عشاء در شهرک حسین رونمایی میشود.
ترکی با اشاره به راهاندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان، گفت: این کتابخانه در محل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مستقر شده و با همکاری نهاد کتابخانههای عمومی در حال تکمیل است. پژوهشگران، دانشآموزان و دانشجویان میتوانند از منابع این مرکز برای مطالعات تخصصی بهرهمند شوند. همچنین مخزن اسناد دفاع مقدس نیز در کنار کتابخانه در حال راهاندازی است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان در پایان خاطرنشان کرد: بارگذاری کتاب «پسران حاجی شاهمومن» در شبکه شاد، برگزاری مسابقات کتابخوانی، سرکشی به خانواده شهید احمدی یخچالی، و بررسی کتاب «زندگی است» از دیگر برنامههای فرهنگی این هفته است. امیدواریم با تلاش همکاران و همراهی مردم، به استاندارد مطلوبی در حوزه نشر و تبیین ارزشهای دفاع مقدس دست یابیم.
نظر شما