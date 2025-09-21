بیانیه جامعه ورزش اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در بیانیه وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران آمده است:

آغاز هفته دفاع مقدس یادآور رویدادی سترگ در تاریخ معاصر ایران است؛ رخدادی که در پی تجاوز آشکار رژیم بعث عراق با پشتیبانی استکبار جهانی به خاک میهن عزیزمان شکل گرفت، اما به فضل الهی و با اتکاء به روحیه پهلوانی ملت ایران، جوانانی مؤمن و سرشار از عشق به خدا و هدایت‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، به نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین بدل شد.

جانفشانی‌های رزمندگان و دلاورمردانی از اقشار و سنین مختلف که با نثار خون و جان و مال خود از میهن دفاع کردند، دورانی طلایی و ماندگار را رقم زد.

دفاع مقدس به سرمایه‌ای عظیم و پشتوانه‌ای همیشگی برای ملت ایران تبدیل شد و در ادامه، با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تداوم یافت. همچنین دوران دفاع ۱۲ روزه اخیر، جلوه‌ای دیگر از همان روحیه پهلوانی و اتحاد مقدس ملی بود که در کنار توان دفاعی کشور، بار دیگر سربلندی ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد این ملت هرگز تسلیم زورگویی و سلطه‌طلبی نخواهد شد و دفاع از تمامیت ارضی را وظیفه‌ای ذاتی می‌داند.

امروز نیز با افتخار به آن اتحاد مقدس، پشتیبان نیروهای مسلح کشور هستیم، بر حمایت از اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید می‌کنیم و جامعه ورزش و جوان را بستری برای تقویت انسجام ملی قرار می‌دهیم تا در کنار ملت، عزتمندانه از مواضع ایران اسلامی دفاع کنیم.

هفته دفاع مقدس را با یاد شهیدان، سرافرازی جانبازان، آزادگان سرافراز و با تجلیل از خانواده‌های معزز آنان گرامی می‌داریم و به درگاه خداوند سبحان توکل می‌کنیم تا عزت و عظمت ایران اسلامی با ظهور منجی عالم بشریت پیوند بخورد.