ترکی الفیصل: جهان وارد مرحله خطرناکی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ترکی الفیصل رئیس مرکز مطالعات ملک فیصل تاکید کرد که به علت فروپاشی نظام بین الملللی قدیم و تشدید درگیری ها و کاهش احترام به قوانین بین المللی، جهان وارد مرحله خطرناکی شده است که وی آن را عصر وحوش توصیف کرد.

وی افزود: بحرانها در غزه و درگیری در اوکراین و حملات اسرائیل نمونه هایی از فروپاشی نظام بین المللی است و این همزمان با تشدید قطب بندی جهانی میان قدرتهای بزرگ است.

الترکی تاکید کرد: نبود راهکاری برای حل مساله فلسطین و عدم اجرای قطعنامه های سازمان ملل تهدید کننده امنیت منطقه ای است به ویژه که شورای امنیت با توجه به حق وتو ناتوان است.

وی افزود: اسرائیل خطری بزرگ برای منطقه است. نظام جهانی باید شکل گیرد که موضوعات اساسی و در راس آنها مساله فلسطین را حل و فصل کند.

وی تشریح کرد: تلاش‌های واشنگتن برای تحمیل اراده خود علیرغم پایان دوران تک‌قطبی، قدرت‌های بزرگی مانند چین، روسیه و هند را بر آن داشته است تا همکاری‌های بین خود را تقویت کنند، که این امر حاکی از قطبی شدن بیشتر فضای بین‌المللی است.