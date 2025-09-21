به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر بخش کشاورزی، اظهار کرد: متأسفانه ناترازی انرژی و خاموشی چاه‌های کشاورزی آسیب زیادی به تولید محصولات وارد کرده است. در شرایطی که مزارع در دوره کشت نیازمند آبیاری هستند، قطع برق موجب خسارت‌های گسترده به کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از این خسارت‌ها نشست‌های متعددی با وزیر نیرو و دستگاه‌های متولی برگزار کردیم تا از قطعی برق چاه‌های کشاورزی جلوگیری شود و این اقدامات تا حد زیادی توانست از بروز آسیب به کشاورزان و میزان تولید آنها جلوگیری کند.

عسکری با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور و گره خوردن آن به امنیت ملی تصریح کرد: توافق ما با وزیر نیرو این بوده که ناترازی برق در بخش کشاورزی برای سال‌های آینده برطرف شود. این موضوع هم خواسته کمیسیون بوده و هم به صورت جدی به وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مکاتبه و تأکید کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که سال آینده قطعی برق در چاه‌های کشاورزی تکرار نشود تا بخش کشاورزی با اطمینان خاطر به تولید محصولات ادامه دهد.