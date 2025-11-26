  1. اقتصاد
احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی کلید خورد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران از آغاز اجرای طرح تأمین برق چاه‌های کشاورزی با نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز اجرای طرح تأمین برق چاه‌های کشاورزی با نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه انرژی، جلوگیری از قطعی برق و استفاده بهینه از منابع طبیعی در حال اجرا است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۷۰۰ انشعاب چاه کشاورزی با دیماند بالای ۱۰۰ مگاوات در استان افزود: بر اساس برنامه سه‌ساله تدوین‌شده، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق این چاه‌ها پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، مقرر شده است ۲۰ نیروگاه خورشیدی متمرکز و شش‌مگاواتی در شهرستان‌های مختلف استان ایجاد شود و بهره‌برداران چاه‌ها به‌صورت عضو و سهامدار در این نیروگاه‌ها مشارکت کنند.

برادری تصریح کرد: تاکنون ۱۱۲ چاه کشاورزی با ظرفیت ۳۳.۷ مگاوات برای اجرای این طرح در سامانه «مهرسان» ثبت و به شرکت‌های توزیع برق شهرستان‌ها معرفی شده‌اند که برای اجرای آنها اعتباری بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی گامی مؤثر در پایداری تولید، صرفه‌جویی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان تهران است.

