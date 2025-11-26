به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز اجرای طرح تأمین برق چاههای کشاورزی با نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه انرژی، جلوگیری از قطعی برق و استفاده بهینه از منابع طبیعی در حال اجرا است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۷۰۰ انشعاب چاه کشاورزی با دیماند بالای ۱۰۰ مگاوات در استان افزود: بر اساس برنامه سهساله تدوینشده، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق این چاهها پیشبینی شده است.
به گفته وی، مقرر شده است ۲۰ نیروگاه خورشیدی متمرکز و ششمگاواتی در شهرستانهای مختلف استان ایجاد شود و بهرهبرداران چاهها بهصورت عضو و سهامدار در این نیروگاهها مشارکت کنند.
برادری تصریح کرد: تاکنون ۱۱۲ چاه کشاورزی با ظرفیت ۳۳.۷ مگاوات برای اجرای این طرح در سامانه «مهرسان» ثبت و به شرکتهای توزیع برق شهرستانها معرفی شدهاند که برای اجرای آنها اعتباری بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال نیاز است.
وی تأکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش کشاورزی گامی مؤثر در پایداری تولید، صرفهجویی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان تهران است.
