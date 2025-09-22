به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازیشهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی «عملیات آب و خاک و ارتقای راندمان آبیاری، مدیریت کشاورز و عملیات بهنژادی و تولید ارقام مقاوم به خشکی، سرما و تنشها» را به عنوان ۳ رکن اصلی بهرهوری عنوان کرد و گفت: این ۳ رکن باید به صورت هماهنگ و همزمان تقویت شوند تا بهرهوری مورد نیاز در بخش کشاورزی حاصل شود.
وی با تشبیه این ارکان به یک سهپایه، تصریح کرد: غفلت از هر یک از این پایهها، مانع دستیابی به بهرهوری مطلوب خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، «تحقیق، پژوهش و ترویج» را حلقه اتصال این ۳ رکن دانست و تاکید کرد: این بخش نقش اساسی در انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع دارد.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی بخش کشاورزی از جمله کاهش شدید منابع آبی و افزایش شوری اراضی و با اعلام کاهش ۴۰ درصدی بارشها در مقایسه با سال گذشته، بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین و کاهش بدمصرفی تأکید کرد.
این مسئول دولتی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه دارد تا با تقویت حوزه ترویج، یافتههای تحقیقاتی را به شکلی مؤثر به مزارع و کشاورزان انتقال دهد.
