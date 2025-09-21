به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس سازمان زندان‌ها و استاندار تهران با محوریت تقویت همکاری‌ها در حوزه زندانبانی برگزار شد.

در این نشست که با حضور معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، به میزبانی سازمان زندان‌ها برگزار شد، بر استمرار تعاملات میان دستگاه‌ها به منظور کمک به فرآیند اصلاح و بازاجتماعی‌شدن آنان و حمایت از خانواده‌های‌شان تأکید شد.

محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها ضمن قدردانی از همراهی استاندار تهران و مدیران استانی، نقش حمایت‌های بین‌بخشی را در ارتقاء اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اداره‌کل استان تهران و تحقق اهداف بازسازگاری زندانیان مؤثر دانست و از همکاری و مساعدت آنان بویژه استاندار تقدیر و قدردانی کرد.

استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله زندان و زندانبانی، بر تداوم همکاری‌های مشترک در راستای تحقق اهداف متعالی و تحول‌گرایانه قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست مدیران اجرایی، امدادی و انتظامی استان تهران با اعطای تقدیرنامه از سوی رئیس سازمان زندان‌ها مورد تجلیل قرار گرفتند.