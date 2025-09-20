به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق ابراهیمی ظهر شنبه در جریان بازدید از زندان آباده ضمن بررسی وضعیت عمرانی و قضائی، از زندانیان خواست تا با بهرهگیری از آموزشهای ارائه شده، مهارتهای زندگی را در خود تقویت کرده و با اصلاح رفتار آماده بازگشتی بدون جرم به آغوش خانواده و جامعه شوند.
وی ضمن بررسی وضعیت عمرانی و قضائی و دیدار با زندانیان این مؤسسه کیفری، ضمن تاکید بر استمرار- تقویت و توسعه فعالیتهای مترتب بر غنیسازی اوقات فراغت آنان؛ بر پاسخگوی مناسب و اغنایی حوزههای قضایی و مددکاری به زندانیان تأکید و آن را در توسعه امنیت روانی و قضائی حاکم بر زندان موثر توصیف کرد.
مدیرکل زندانهای استان فارس همچنین از زندانیان خواست تا با تقویت مهارتهای اساسی زندگی در خود متأثر از آموزشهای جاری در زندان، اصلاح رفتار و اندیشه مجرمانه را در خود تقویت کنند و برای بازگشت به جامعه به شکل سعادتمندانه و بدون تکرار جرم آمادگی لازم را پیدا کنند.
