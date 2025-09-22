مهار قیمت گوشت در استان تهران؛نرخ لبنیات و برنج افزایشی است

خبرگزاری مهر، گروه استانها-امیرماهان محمدی یکتا: قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، لبنیات و تخممرغ طی ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته و سفره خانوارها را کوچکتر کرده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که این گرانیها، که بخشی از روند نوسانات بازار است، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و مقامات را به فکر عملیات ویژه برای مهار آن انداخته است.
با وجود وفور کالا در بازار، افزایش قیمتها به ویژه در پایتخت، که مرکز مصرف کشور است، نگرانیهای گستردهای ایجاد کرده و بحثهایی در مجلس و دولت برانگیخته است.
بر اساس جدول نرخ کالاهای اساسی در هفته دوم شهریور، قیمت گوشت گوساله (ران) بین ۹۳۰ تا ۹۵۰ هزار تومان، گوشت گوسفند (شقه) بین ۸۱۰ تا ۸۵۰ هزار تومان، و مرغ حدود ۱۳۹ هزار تومان بوده اما این قیمتها طی دو هفته اخیر کاهشی گزارش شده است.
رصد میدانی بازار توسط خبرنگار مهر حاکی از آن است، که برداشت برنج داخلی منجر به کاهش قیمت این محصول پرمصرف نشده و هر کیلوگرم برنج شمال بین ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان معامله میشود.
همچنین، لبنیات با افزایش مداوم روبرو بوده؛ برای مثال، یک دبه ماست دو کیلوگرمی از برندهای معروف از ۲۳۹ هزار تومان به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است و همین افزایش قیمت سهم لبنیات در سفره مردم را به حداقل رسانده و حتی منجر به صادرات شیر خام یارانهدار به صورت شیرخشک شده است. در مناطق جنوبی تهران، جایی که خانوارهای کمدرآمد بیشتری ساکن هستند، این گرانیها به کاهش مصرف پروتئین حیوانی منجر شده و سلامت عمومی را تهدید میکند.
قیمتها هر هفته بالاتر میرود و حقوق ما ثابت مانده است
این افزایشها در حالی رخ میدهد که بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده، اما نوسانات ارزی همچنان بر بازار تأثیر گذاشته است.
ساکنان استان تهران از این وضعیت گلایه دارند. یک شهروند در اسلامشهر به خبرنگار مهر گفت: قیمتها هر هفته بالاتر میرود و حقوق ما ثابت مانده و باید برای این موضوع فکری کرد.
مقام معظم رهبری در دیدار شهریور ماه خود با رئیس جمهور و هیئت وزیران بار دیگر به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: در باب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمتها امروز و فردا دو برابر شود.
در سطح استان تهران نیز، عملیات ویژه برای مهار گرانی اعلام شده است، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار تهران در حال کاهش است و هیچ کمبودی در تأمین این کالاهای اساسی وجود ندارد.
برادری، در پاسخ به گزارشهایی درباره افزایش قیمتها تأکید کرد: نوسانات اخیر ناشی از ناترازی انرژی، شرایط اقلیمی و گرمای شدید بوده، اما با خنک شدن هوا و سیاستهای حمایتی، وضعیت رو به بهبود است.
التهابات قیمتی ناشی از ناترازی انرژی و گرمای شدید در استانهای جنوبی بوده است
وی با اشاره به آمار عرضه مرغ توضیح داد: قیمتهای افزایشی مرغ ممکن است، مربوط به دو هفته پیش باشد، اما در حال حاضر روزانه بین ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تن مرغ گرم وارد استان تهران میشود، مرغ منجمد هم روزانه ۱۵۰ تن توضیح میشود. نیاز ما ۱۶۰۰ تن است که الان عرضه میشود در استان تهران. میدان بهمن استعداد دارد که روزانه این میزان را مدیریت کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در مورد قیمت مرغ افزود: قیمت مرغ در حال حاضر در خردهفروشی ۱۰۷ هزار تومان است، بسته به سایز، وزن و برند مرغ فرق میکند. ممکن است آن عددی که گفتید، ۱۳۹ یا ۱۴۰ هزار تومان، مربوط به مرغهای سبز، پلاس یا ارگانیک باشد که تقریباً ۲۰ درصد بازار ما را تشکیل میدهند.
وی تأکید کرد: التهابات قیمتی ناشی از ناترازی انرژی و گرمای شدید در استانهای جنوبی بوده، اما وضعیت اکنون پایدار بوده و وضعیت رو به بهبود است، هوا هم خنک میشود. بعضی استانهای جنوبی به دلیل گرمای زیاد امکان تولید نداشتند، اما بر اساس سیاستگذاریها، ماهانه بالای ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام میشود. بنابراین، وضعیت رو به بهبود است و هیچ نگرانی وجود ندارد و ذخایر ما به حد کافی هست.
در حوزه گوشت قرمز نیز برادری گفت: تقریباً ۷۰ درصد گوشت گوساله مورد نیاز ما در خود استان تهران تولید میشود و نسبت به گوشت قرمز گوساله خودکفا هستیم، در حوزه گوشت گرم گوسفندی وابسته به استانهایی مثل آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی هستیم، اما در دام پرواری تا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خودکفاییم.
وی اضافه کرد: روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن تولید داریم که در ایام خاص افزایش پیدا میکند، نیاز ما روزانه تقریباً ۷۰۰ رأس دام سنگین و ۵ تا ۶ هزار دام سبک است که کشتار میشود. مابقی هم از دیگر استانها تأمین میشود. بنابراین، در گوشت قرمز هم کمبودی نداریم.
کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت دام زنده در هر کیلو
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در مورد کاهش قیمتها توضیح داد: در خصوص گوشت قرمز گوساله نیز قیمت را ۹۰۰ هزار تومان اعلام کردید، که این قیمت تنها در بعضی مناطق ۹۰۰ هزار تومان بوده، اما الان کاهشی شده است، دام زنده ۳۰ هزار تومان کاهش داشته و دلیل آن واردات دام پای کشتار است و مجوز واردات ۴۰ هزار رأس دام لاغر گوساله بر اساس پروتکلها و استانداردهای سازمان دامپزشکی صادر شده است.
وی گفت: یعنی دامداریهایی که دامشان میرود کشتار، جایگزین گوساله لاغر پای پروار میدهیم تا پروار کنند و خلأیی به وجود نیاید. بنابراین، دام زنده از ۳۳۰ هزار تومان، ۳۰ هزار تومان کاهش یافته و رسیده به ۳۰۰ هزار تومان؛ یعنی ۳۰ هزار تومان کاهش. در گوشت گوساله هم همینطور شاهد کاهش قیمتها هستیم.
برادری به واردات و توزیع گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: گوشت وارداتی با نرخ ارز مبادلهای وارد میشود، ران گوساله بستهبندی در تمام فروشگاههای زنجیرهای موجود است، ران بستهبندی یک کیلو ۷۸۰ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۶۸۰ هزار تومان و بدون محدودیت در حال عرضه است و روزی ۴۰ تا ۵۰ تن گوشت گوساله وارداتی میآید، بستهبندی میشود و با این قیمتها در سطح فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود. بنابراین، قیمت گوشت که پیش از این افزایشی بوده، در حال حاضر رو به کاهش است. در قصابیها نیز قیمتها رو به کاهش است و قیمت ۹۵۰ به ۸۵۰ هزار تومان رسیده است، یعنی ۱۰۰ هزار تومان قیمت کاهش داشته است، قیمت گوشت مخلوط گوساله نیز نهایتاً ۷۲۰ هزار تومان است.
وی افزود: سایر فروشگاههای زنجیرهای یا واحدهای بستهبندی که داریم، گوشت گرم گوساله وارد میکنند، بستهبندی میکنند و در سطح فروشگاههای زنجیرهای و سازمان میادین بدون محدودیت عرضه میکنند. چون نرخ ارز ترجیحی هم نیست که تنظیم بازاری باشد، بر اساس قیمت تمامشده عرضه میکنند، از طرفی ما قصد نداریم، دامدار ضرر کند، میخواهیم بین مصرفکننده و تولیدکننده تناسب ایجاد شود تا هردو ضرر نکنند، هم حقوق مصرفکننده حفظ شود و هم حقوق تولیدکننده. بنابراین، واردات تا پایان سال ادامه دارد تا فراوانی باعث شود التهابات قیمتی پیش نیاید. الان هم روند رو به بهبود است.
در مورد گوشت گوسفندی نیز برادری گفت: با توجه به اینکه از اواخر مهر پیشبینی شده که دامهای عشایر برای کشتار میآید، ما برنامهریزی کردیم که گوشت گوسفند هم با نرخ مبادلهای وارد شود و در سطح فروشگاههای زنجیرهای و سازمان میادین عرضه شود تا مردم عزیز بتوانند بر اساس قیمتهای مصوب گوشت مصرفی خود را تأمین کنند.
بازار مرغ به تعادل رسیده است؛ قیمتهای کاهشی ادامه دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز به خبرنگار مهر گفت: روند خوبی در عرضه و توزیع مرغ گرم وجود دارد و ورودی مرغ به استان تهران افزایش یافته تا از افزایش قیمت جلوگیری شود.
حشمت الله عسگری گفت: سه هفته پیش قیمت خردهفروشی مرغ تا بالای ۱۵۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده بود، اما اکنون هم مرغ درب کشتارگاهها و هم مرغ سبز کاهش قیمت پیدا کرده است.
وی گفت: اکنون بازار مرغ به تعادل بازگشته و کاهش قیمت به عنوان بخشی از کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر ادامه خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نوسانات ارزی اصلیترین عامل گرانیهای اخیر است، با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی بالا میرود و این مستقیماً به مصرفکننده منتقل میشود.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که از ابتدای سال، ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی افزایش یافته، اما این کافی نبوده و بازار همچنان تحت تأثیر قرار دارد. علاوه بر این، افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز به دلیل هزینههای تولید داخلی مانند علوفه و دامداری نیز مؤثر بوده است.
