کرمانشاه پیشگام اجرای سامانه هوشمند نظارت شرعی بر کشتار دام است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و در نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اصحاب رسانه، محمدسعید یاوری، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در اداره دامپزشکی استان با اشاره به جایگاه رسانهها در انعکاس دغدغههای مردم اظهار داشت: اصحاب رسانه به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقش مهمی در انتقال مطالبات عمومی و اطلاعرسانی از برنامهها و راهبردهای اجرایی دستگاهها دارند.
وی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی افزود: رسانهها باید از وضعیت برنامههای حوزه دامپزشکی، بهویژه در زمینه نظارت شرعی، آگاه باشند تا بتوانند به درستی مردم را در جریان اقدامات و اهداف این مجموعه قرار دهند.
یاوری در ادامه به تشریح ابعاد نظارت شرعی در ذبح دام پرداخت و گفت: نظارت شرعی تنها به کشتارگاههای رسمی محدود نمیشود، بلکه باید در تمامی سطوح از کشتار سنتی تا صنعتی مورد توجه باشد.
وی با اشاره به فرهنگ سنتی و مذهبی مردم کرمانشاه افزود: در بسیاری از مناطق روستایی و شهری، ذبح دام توسط خانوادهها به عنوان سنتی دینی و نشانهای از احترام و میزبانی انجام میشود، اما باید توجه داشت که سلامت و حلیت گوشت تولیدی، نیازمند رعایت دقیق ضوابط شرعی و بهداشتی است.
وی ادامه داد: در استان کرمانشاه خوشبختانه مسئله نظارت شرعی چه در فضاهای رسمی و چه در فضاهای غیررسمی از انسجام خوبی برخوردار است و با همکاری نهادهایی چون دامپزشکی، بهداشت و دستگاههای امنیتی، روند نظارت به شکل هدفمند دنبال میشود.
یاوری با اشاره به حجم بالای ذبح دام در ایام مذهبی مانند عید قربان خاطرنشان کرد: در برخی مناطق روستایی میزان ذبح دام تا ده برابر بیشتر از آمار کشتارگاههای صنعتی بوده که خوشبختانه بخش قابل توجهی از آن تحت نظارت شرعی و بهداشتی انجام گرفته است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در اداره دامپزشکی استان کرمانشاه از طراحی سامانه هوشمند نظارت شرعی بر فرآیند کشتار دام خبر داد و گفت: این سامانه بهصورت آزمایشی در دو کشتارگاه استان شامل کشتارگاه دام سنگین ماهیدشت و کشتارگاه دام سبک بیستون در حال پیادهسازی است. این طرح از لحظه ورود دام زنده تا خروج لاشه از کشتارگاه را بهصورت هوشمند رصد میکند و امکان مشاهده اطلاعات نظارتی برای مصرفکنندگان فراهم خواهد شد.
یاوری افزود: در این سامانه تمامی مراحل تأیید شرعی، بهداشتی و فنی بهصورت لحظهای ثبت میشود و ناظران شرعی و دامپزشکان با استفاده از ابزارهای هوشمند نظارت خود را انجام میدهند. با اجرای کامل این طرح، مصرفکنندگان خواهند توانست منشأ و وضعیت شرعی و بهداشتی گوشت خریداریشده را مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه نخستین استان کشور در اجرای آزمایشی این سامانه است، گفت: این طرح گامی مهم در جهت شفافسازی فرآیند تولید غذای حلال و افزایش اعتماد عمومی به نظام نظارتی کشور است.
یاوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضل کشتار غیرمجاز در برخی مناطق اظهار داشت: در برخی مسیرها از جمله محورهای منتهی به روانسر و جوانرود مواردی از کشتار غیرمجاز مشاهده میشود که با همکاری دستگاههای ذیربط و گزارش مردمی بهصورت جدی پیگیری و با متخلفان برخورد میشود.
وی با بیان اینکه سامانه گزارش مردمی نیز برای اطلاعرسانی تخلفات فعال است، گفت: مردم میتوانند هرگونه مورد مشکوک در عرضه یا ذبح دام را از طریق سامانههای اطلاعرسانی دامپزشکی گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی و برخورد لازم صورت گیرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در دامپزشکی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما تأمین غذای حلال و سالم برای مردم است و در این مسیر نیازمند همکاری و حساسیت عمومی هستیم تا بتوانیم با همافزایی دستگاهها و مشارکت مردمی، استان کرمانشاه را به الگویی موفق در نظارت شرعی و بهداشتی کشور تبدیل کنیم.
نظر شما