رمضانی: ۳۵۰ تن مرغ منجمد و فرآورده لبنی از خراسان شمالی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانی صبح پنج‌شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۳۵۰ تن مرغ منجمد از خراسان شمالی به کشورهای همسایه صادر شده است.

وی افزود: سه کشتارگاه طیور در خراسان شمالی فعال است و صادرات این میزان مرغ منجمد در نتیجه فعالیت همین مراکز انجام شده است.

رمضانی در ادامه از صادرات لبنیات به ارمنستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۵ کانتینر کره پاستوریزه به وزن ۷ تن و همچنین ۲۲ تن شیرخشک به این کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: قرارداد صادرات ۳ هزار تن خامه، شیرخشک و کره با کشور ارمنستان منعقد شده و در حال پیگیری مراحل اجرایی است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با اشاره به خروج روزانه یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ رأس دام از استان گفت: در حال حاضر کشتارگاه تخصصی دام در استان وجود ندارد و باید با ایجاد آن، از خام‌فروشی تولیدات دامی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: ۶ واحد مرکز بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی در استان فعال است و به شهروندان توصیه می‌شود محصولات طعم‌دار گوشتی را تنها از فروشگاه‌های مجاز خریدارب کنند.

رمضانی افزود: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یکی از چالش‌های اصلی استان بود، اما با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی، از سال گذشته تاکنون هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی از ثبت ۴۴۸ مورد تخلف در حوزه فرآورده‌های خام خوراکی طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این زمینه ۵۸ پرونده قضایی تشکیل و ۲۷ هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شده است.

رمضانی ادامه داد: برون‌سپاری در حوزه دامپزشکی به‌خوبی پیش رفته و در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون دام‌ها اظهار کرد: بیش از ۱۹۰۰ بیماری در دام شناسایی شده که ۸۵۰ مورد آن قابل انتقال به انسان است، ازاین‌رو توصیه می‌شود مردم فرآورده‌های پاستوریزه دارای کد معتبر دامپزشکی را مصرف کنند.