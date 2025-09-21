به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در حاشیه بازدید از واحدهای تولید و توسعه فولاد اظهارکرد: سیاست کلان کشور بر استقرار صنایع فولادی در پهنه‌های آبی همچون خلیج فارس و دریای عمان متمرکز است و هرمزگان با ظرفیت‌های ویژه خود در خط مقدم این راهبرد قرار دارد.

وی افزود: رکوردهای تولید شش‌ماهه نخست سال در فولاد هرمزگان نشان از ظرفیت بالای این صنعت و نقش‌آفرینی آن در تحقق اهداف ملی دارد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ریاست محترم جمهوری در زمینه توسعه صنایع فولادی در مناطق ساحلی گفت: بهره‌وری صنایع انرژی‌بر و استقرار آنها در پهنه‌های آبی کشور اقدامی راهبردی است که می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید ملی و درآمد کشور ایفا کند.

استاندار هرمزگان افزود: رویکرد جدید این است که این صنایع در کنار ایفای نقش ملی، نگاه ویژه‌ای به جامعه محلی نیز داشته باشند تا توسعه صنعتی با ارتقای کیفیت زندگی مردم همراه شود.

آشوری تازیانی با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان در این حوزه تصریح کرد: استان دارای دو منطقه ویژه انرژی‌بر است؛ نخست منطقه فلزات در بندرعباس که فولاد هرمزگان در آن مستقر است و دوم منطقه ویژه انرژی‌بر پارسیان، این دو منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی به پهنه‌های آبی، آینده‌ای درخشان در توسعه صنایع انرژی‌بر کشور خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: هرمزگان با بهره‌مندی از مزیت‌هایی همچون دسترسی به آب‌های آزاد و امکان حمل‌ونقل ارزان، جایگاه ملی و بین‌المللی ویژه‌ای در توسعه صنایع فولادی و انرژی‌بر دارد و دولت نیز با برنامه‌ریزی هوشمندانه به دنبال تسریع در شکل‌گیری این صنایع است.