سردار عراقی: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تجزیه ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عراقی، رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، در گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های جنگ ۱۲ روزه با دفاع مقدس پرداخت. وی که پیش از این جانشین سردار ربانی نیز بوده، در ابتدای صحبت‌های خود به تبریک هفته دفاع مقدس به ملت بزرگ ایران و یاد شهدای اسلام پرداخت.

وی با اشاره به دوران خدمت خود در لشکر سیدالشهدا و همکاری با شهید بزرگوار آقا مهدی ربانی، به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی ایشان اشاره کرد و گفت: ایشان انسانی جامع و کامل بودند که همواره درس‌های ارزشمندی را به ما آموختند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس همچنین به شهادت شهید ربانی و خانواده ایشان اشاره کرد و ابراز ناراحتی از فقدان ایشان کرد.

سردار عراقی در ادامه به سؤالی درباره غافلگیری ایران در دوران دفاع مقدس پاسخ داد و گفت که باید شرایط آن زمان را در نظر گرفت. جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری بود و کشور با درگیری‌های داخلی مواجه بود.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، در ادامه به بررسی چالش‌های اولیه‌ای که ایران در دوران دفاع مقدس با آن مواجه بود، پرداخت و با اشاره به درگیری‌های داخلی کشور در روزهای نخست انقلاب، به سقوط پادگان سنندج و فعالیت‌های احزاب منحله مانند کوموله و دموکرات اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: فردای روز پیروزی بلافاصله درگیری ما در کردستان شروع شد و پادگان سنندج سقوط کرد. احزاب منحله پادگان را تصرف کردند و این وضعیت به کل کردستان و حتی نزدیک کرمانشاه نیز کشیده شد.

سردار عراقی همچنین به مشکلات داخلی دیگر مانند درگیری‌ها در گنبد و خوزستان و فعالیت‌های منافقین و فداییان ضد خلق اشاره کرد و گفت: این گروه‌ها علیه دستاوردهای انقلاب ما به پا خواسته بودند و تلاش می‌کردند تا جلوی حرکت انقلاب را بگیرند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس به ساختار ارتش در آن زمان اشاره کرده و گفت: ارتش به لحاظ ساختار سازمانی وابسته کامل به غرب بود و با وقوع انقلاب، پشتوانه لوجستیکی خود را از دست داد.

وی با اشاره به توان بالای ارتش بعث عراق افزود: این ارتش، یک نیروی منظم و آموزش‌دیده بود که با ۱۲ لشکر پیاده مکانیزه به کشور ما حمله کرد.

سردار عراقی تصریح کرد: با وجود گزارش‌های موجود از تحرکات نظامی دشمن، عدم باور به وقوع جنگ باعث غافلگیری ایران شد.

وی گفت: در روز ۳۱ شهریور سال ۵۹، پس از بمباران فرودگاه‌ها، یک شوک سیستمی به ما وارد شد و مسئولین، به جز حضرت امام (ره)، واقعاً نگران بودند که چه خواهد شد.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس به نقش رهبری امام خمینی (ره) در این شرایط بحرانی اشاره کرد و تأکید کرد که ایشان توانستند با تدابیر خود، کشور را از این بحران خارج کنند.

سردار عراقی، به بررسی چالش‌ها و راهبردهای ایران در جنگ با عراق پرداخت و با اشاره به تفکرات اولیه فرماندهان در آغاز جنگ گفت: زمانی که جنگ آغاز شد، تصور می‌کردیم باید در تنگه فنی در جنوب دفاع کنیم، اما امام خمینی (ره) با تأکید بر مقابله با دشمن، ما را به سمت آبادان و رودخانه کرخه هدایت کرد.

در دفاع مقدس هشت ساله از جنگ‌های پارتیزانی و چریکی استفاده کردیم

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس ادامه داد: ما به جای عقب‌نشینی، در آبادان جنگیدیم و این تصمیم باعث شد تا خود را از شوک اولیه رها کنیم. در سال اول جنگ، ما مجبور بودیم حرکت دشمن را به تأخیر بیندازیم و برای این کار از جنگ‌های پارتیزانی و چریکی استفاده کردیم.

وی در خصوص طولانی شدن جنگ گفت: جنگ ایران و عراق یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های معاصر بوده است. این جنگ به دلیل ناهمترازی نیروها و برابری نسبی قدرت‌ها بین دو طرف، به درازا کشید. هیچ‌کدام از ما نتوانستیم پیروزی قاطعی به دست آوریم و این وضعیت باعث شد تا جنگ تا هشت سال ادامه پیدا کند.

سردار عراقی افزود: در ابتدای جنگ، برتری نظامی به نفع ارتش عراق بود. ما با ارتش بعث و حمایت‌های بین‌المللی آنها روبرو بودیم. با وجود اینکه سپاه در آن زمان نوپا بود، توانستیم مقاومت کنیم و این نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران بود.

وی به تأکید بر توازن قوا اشاره کرد و گفت: ما در طول جنگ با ارتش بعث و کشورهای عربی و غربی مواجه بودیم. برتری اولیه به نفع دشمن بود، اما ما با تدابیر مناسب و استفاده از تاکتیک‌های چریکی توانستیم به تدریج توازن قوا را برقرار کنیم و مقاومت خود را ادامه دهیم.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس تأکید کرد: اراده ملت ایران و رهبری امام خمینی (ره) نقش کلیدی در حفظ وحدت و مقاومت کشور در برابر دشمن ایفا کرد.

سردار عراقی، به بررسی عوامل موفقیت ایران در جنگ هشت‌ساله با عراق پرداخت و بر اهمیت عوامل غیر فیزیکی تأکید کرد و گفت: در حالی که دشمن از نظر عوامل فیزیکی برتری داشت، ما از نظر ایمان، اعتقاد، شهادت و شجاعت برتری‌های غیر فیزیکی داشتیم.

وی افزود: حضور داوطلبانه مردم یکی از مؤلفه‌های کلیدی پیروزی ما بود. امام خمینی (ره) با راهبرد بسیج عمومی مردمی، جنگ را به یک جنگ مردمی تبدیل کرد. این امر باعث شد تا مردم با تمام توان از جمله ارسال کمک‌های مالی و مادی به جبهه‌ها حمایت کنند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس به رشد و توسعه ارتش و سپاه در طول جنگ اشاره کرد و گفت: با وجود چالش‌های ابتدایی، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران توانستند در حین جنگ خود را تطبیق داده و رشد کنند. این تطبیق به آنها این امکان را داد که در عملیات‌های مهمی مانند کربلای ۵ موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند.

وی افزود: فرماندهان جوانی همچون شهید زین‌الدین با ابتکار عمل و مدیریت صحیح توانستند نیروهای خود را سازماندهی کنند و به موفقیت‌های بزرگ دست یابند. این نوع مدیریت و فرماندهی نشان‌دهنده روحیه بالای جوانان ایرانی بود.

سردار عراقی تأکید کرد: پیروزی ایران در دفاع مقدس نتیجه ترکیبی از رهبری الهی، ایمان مردم و حضور فعال آنها در میدان جنگ بود که به رغم چالش‌های فیزیکی، توانستند بر مشکلات غلبه کنند.

تجارب جنگ هشت ساله نقش مهمی در پیروزی‌ها داشت

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، در تحلیلی از جنگ ۱۲ روزه و دلایل آغاز آن، به تأثیرات عمیق تجربیات دوران دفاع مقدس بر استراتژی‌های نظامی ایران اشاره کرد و تأکید کرد: تجارب به‌دست‌آمده از جنگ هشت‌ساله، به ویژه در زمینه جنگ‌های چریکی و پارتیزانی، نقشی کلیدی در موفقیت‌های بعدی ایران ایفا کرده است.

عراقی بیان کرد: آمریکایی‌ها و برخی کشورهای دیگر با استفاده از روش‌های جنگ پارتیزانی و چریکی به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بودند، اما ایران با اتکا به تجربیات دفاع مقدس، توانسته است طراحی و مدیریت مناسبی را در عملیات‌ها به کار بگیرد.

وی ادامه داد: عملیات‌های انجام‌شده در شمال غرب و جنوب شرق کشور، بازتابی از تجربیات گذشته بوده و با همکاری نزدیک با نیروی زمینی سپاه پاسداران، عملیات‌های مؤثری برای تثبیت امنیت و مقابله با تهدیدات انجام شده است.

سردار عراقی همچنین به اهمیت تحلیل دقیق وضعیت سیاسی و نظامی منطقه تأکید کرد و گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه نه تنها به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، بلکه تجزیه ایران و ایجاد ناآرامی در کشور را دنبال می‌کرد.

وی افزود: دشمنان به خوبی می‌دانستند هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند به نفع آنها باشد.

سردار عراقی خاطرنشان کرد: باید همواره هوشیار بود و با استفاده از تجربیات گذشته، تهدیدات جدید را شناسایی کرده و با تدابیر لازم به مقابله با آنها پرداخت.

وی شهدای مدافع حرم و دیگر شهدای کشور را نمادهایی از فداکاری و ایستادگی در برابر تهدیدات دانست که باید همواره یاد و خاطره آنها را گرامی داشت.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، با اشاره به رخدادها و واکنش‌های نظامی و سیاسی اخیر گفت: مقام معظم فرمانده کل قوا خیلی سریع مدیریت را برعهده گرفتند و مانند دوره‌های گذشته، فرماندهان جدید در لحظات حساس جایگزین شدند تا تکلیف روشن شود.

وی افزود: در عرض چند ساعت فرماندهانِ سپاه، ستاد کل، قرارگاه خاتم و فرماندهان هوافضا تعیین و جایگزین شده‌اند و این اقدام باعث شد که «چدر کمتر از ۲۴ ساعت شوک سیستمی وارد شده مهار شود و بتوانیم عملیات آفندی خود را آغاز کنیم.

سردار عراقی این توانایی را از معجزات و هنرهای جمهوری اسلامی دانست و آن را مرهون رهبری، مجموعه نظام و همراهی مردم خواند و با اشاره به جلسه شورای عالی امنیت ملی گفت: این حادثه مورد می‌توانست به‌عنوان یک چالش بزرگ و جدی مطرح شود اما با هوشیاری و درایت مسئولان و ملت، اثرات آن کنترل گردید.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس با اشاره به سابقه تاریخی ایران در مواجهه با تهاجم‌های مختلف گفت: ایران همواره مورد تاخت و تاز قرار گرفته، از اسکندر و تیمور تا مغول‌ها، اما مردم ایران همواره کشورشان را از بعد ملی و دینی دوست داشته و حاضرند جان خود را فدا کنند.

وی در ادامه درباره هدف‌گیری افراد و نهادها از دانشمندان تا سرداران یادآور شد: چندین نظریه درباره عوامل پشت این حملات وجود دارد.

سردار عراقی تأکید کرد: بررسی‌ها ادامه دارد تا معلوم شود کدام روایت یا ترکیبی از این دو عامل، نفوذ و استفاده تکنولوژی باعث این اتفاقات شد و جریان غالب را تشکیل داده است.

وی یادآور شد: هدف قرار دادن جلسه شورای عالی امنیت ملی یکی از ابعاد این موضوع است که باید با دقت و سرعت پیگیری و تحلیل شود.

جنگ‌های آینده دیگر شبیه نبردهای سنتی نیست

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ماهیت نوین درگیری‌ها گفت: جنگ‌های آینده دیگر شبیه نبردهای سنتی نیست و هیچ‌کس با چند تانک و ادوات زرهی مقابل هم قرار نمی‌گیرد.

و تأکید کرد: درگیری‌های مدرن، ترکیبی و هیبریدی‌اند و همزمان از عناصر نفوذ انسانی و فناوری‌های اطلاعاتی دیجیتال بهره می‌گیرند.

بسردار عراقی، افزود: در رخداد اخیر هم نفوذ داخلی و هم استفاده از فناوری‌های پیشرفته دیجیتال نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی افزود که دشمنان، به‌ویژه بازیگران غربی و صهیونیستی، رویکرد اطلاعات‌محور و فناورمحور دارند و سال‌هاست از طریق رسانه‌های بیگانه و ماهواره‌ها درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به‌ویژه جوانان ایرانی بوده‌اند. با این حال، حضور به‌موقع مردم در صحنه معجزه الهی بود که مانع از تحقق اهداف دشمن شد.

س ردار عراقی با بیان این‌که نفوذی‌های داخلی در همکاری با ابزارهای دیجیتال خسارت‌هایی وارد کردند، اما نیروهای مسلح توانستند پاسخ‌های مؤثری بدهند، خاطرنشان کرد: کارنامه نیروهای مسلح در پاسخ به این تجاوز قابل توجه است.

وی افزود: موشک‌ها و پهپادهای ایرانی توانستند از لایه‌های پدافندی پیچیده عبور کنند و ضربات مؤثری به اهداف حساس دشمن وارد سازند، هرچند برخی تصاویر و گزارش‌ها در رسانه‌های دشمن سانسور یا متوقف شد.

۶۰ درصد افکار عمومی جهان ایران را پیروز جنگ ۱۲ روزه می‌دانند

وی همچنین به بررسی افکار عمومی جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس اسنادی که در اختیار داریم، بیش از ۶۰ درصد مردم جهان در جریان این منازعه، ایران را پیروز می‌دانند.

سردار عراقی این موفقیت را محصول توانمندی‌های بومی، پژوهش‌های داخلی و راهبردهای تعیین‌شده از سوی رهبری دانست و به‌ویژه از نقش شهدا و دانشمندان دفاع کرد و یاد شهیدان را گرامی داشت.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس تأکید کرد: مکتب دفاعی ایران مکتب حسینی است و همواره باید آمادگی حفظ شود: ما باید خود را به‌روز نگه داریم؛ ممکن است سال‌ها جنگی رخ ندهد، اما یک حادثه ناگهانی می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد.

وی افزود: اگر بار دیگر تهدیدی رخ دهد، نیروهای مسلح پاسخ قاطع و دندان‌شکنی خواهند داد.

سردار عراقی ضمن قدردانی از حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، از مردم و نیروهای مسلح خواست تا با هوشیاری و وحدت به مسیر دفاع از کشور ادامه دهند و یاد و راه شهدای اخیر را گرامی داشت.