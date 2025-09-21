دریافت 13 MB
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱

حسن رنگرز: داوران کشتی سر علیرضا مهمدی را بریدند

حسن رنگرز: داوران کشتی سر علیرضا مهمدی را بریدند

انتقادات حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره داوری دیدار مهمدی را در این فیلم می‌بینید.

