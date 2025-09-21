دریافت 13 MB کد خبر 6597305 https://mehrnews.com/x395KT ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱ کد خبر 6597305 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۱ حسن رنگرز: داوران کشتی سر علیرضا مهمدی را بریدند انتقادات حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران درباره داوری دیدار مهمدی را در این فیلم میبینید. کپی شد مطالب مرتبط سردار پاکپور: قهرمانی کشتی فرنگی پیام اقتدار و هویت انقلابی ایران است قائمپناه: جشن ملی برای قهرمانی کشتیگیران ایرانی برگزار میشود پایان خیرکننده فرنگیکاران ایران؛ درخشش با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز برچسبها کشتی فرنگی حسن رنگرز تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان
