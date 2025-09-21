سپاهان در تاریخ لیگ برترچنین شروع ضعیفی نداشت؛ مدیران به رختکن نیایند

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا شامگاه یکشنبه پس از باخت تیمش مقابل تراکتور سازی تبریز در هفته چهارم لیگ برتر در نشست خبری گفت: بازی امروز خیلی عجیب بود، مثل دیدار مقابل پرسپولیس، واقعاً باورم نمی‌شود که این بازی را هم از دست دادیم. یک وقت هست شما بد بازی می‌کنید و می‌توانید ضعف‌ها را توضیح دهید، اما امروز شرایط فرق داشت.

وی افزود: نیمه اول اصلاً خوب نبودیم، در مرکز زمین مشکل داشتیم و در بازی‌سازی از عقب موفق نبودیم. توپ‌ها را بی‌هدف به جلو می‌بردیم و کنترل بازی از دستمان خارج شد. هرچند بازی پایاپای بود، اما کیفیت لازم را نداشتیم. در عوض نیمه دوم فوق‌العاده بودیم، موقعیت‌های خوبی ساختیم و بیشتر توپ‌ها را گرفتیم. پوشش‌هایمان خوب بود، فاصله‌ها رعایت شد، اما باز هم نتوانستیم نتیجه بگیریم. نمی‌خواهم اسمش را بدشانسی بگذارم، ولی بعضی وقت‌ها هر چه تلاش کنید، باز هم نمی‌شود.

نویدکیا با اشاره به شرایط روانی بازیکنان خاطرنشان کرد: از سه بازی گذشته تنها دو امتیاز داشتیم و این موضوع فشار روانی زیادی ایجاد کرده بود. فکر نمی‌کنم در تاریخ لیگ برتر سپاهان چنین شروع ضعیفی داشته باشیم. حتی در بدترین شرایط هم چهار هفته اول این‌طور امتیاز از دست نداده بودیم. نیمه دوم واقعاً بچه‌ها قابل تحسین بودند، اما فشار زیادی روی آن‌هاست. سعی می‌کنم همیشه این فشارها را خودم تحمل کنم تا بازیکنان آسیب نبینند.

سرمربی سپاهان ادامه داد: مسئولیت تیم را پذیرفتم، در حالی‌که بسیاری گفتند بازیکنان جدید با سبک بازی من همخوانی ندارند. اما من قبول کردم چون وظیفه داشتم به سپاهان کمک کنم. به همه بازیکنان اعتقاد دارم، ولی اگر کسی شهامت لازم را برای بازی در شرایط سخت نداشته باشد، مطمئن باشید کنار گذاشته می‌شود.

وی درباره گل‌های خورده تیمش تصریح کرد: در بدترین دقایق گل خوردیم؛ یکی از روی پنالتی و دیگری روی توپ برگشتی که باید بهتر دفاع می‌کردیم. این مسائل جزئی از فوتبال است. بازیکنانم کم‌کاری نکردند. تعویض‌ها هم فقط به‌خاطر خستگی شدید بازیکنان بود، مثل آریا شفیعی که به دلیل گرفتگی عضله توان ادامه بازی نداشت.

نویدکیا گفت: دیروز هم تأکید کردم که نباید بیش از حد از بازیکنان جوان انتظار داشت. آن‌ها باید کم‌کم جا بیفتند. یکی از همین بازیکنان جوان مقابل تیم سابقش عالی کار کرد و کیفیتش را تا آخر مسابقه نشان داد.

وی درباره آینده کاری‌اش در سپاهان اظهار کرد: بحث استعفا اصلاً مطرح نیست. تا جایی که بتوانم با دقت کارم را انجام می‌دهم. نهایتاً تا هفته ششم باید به تیم فرصت داد، اما از هفته هفتم اگر نتایج خوب نباشد، باشگاه حق دارد تصمیم دیگری بگیرد.

نویدکیا همچنین انتقاد تندی از مدیران باشگاه داشت و گفت: من جلوی پرسپولیس باختم، امروز هم مقابل تراکتور، اما حتی یک نفر از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پایشان را داخل رختکن نگذاشتند. وقتی تیم می‌برد نیازی نیست بیایید خوشحالی کنید، روزهای سخت است که باید به بازیکنان خسته نباشید بگویید. از امروز به بعد خواهش می‌کنم هیچ مدیری قبل یا بعد از مسابقه، چه در پیروزی و چه در شکست پایش را به رختکن نگذارد.