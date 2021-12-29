به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر سپاهان اصفهان مقابل پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال گفت: اگر بخواهم منصفانه حرف بزنم باید بگویم قبل از اینکه گل بخوریم دو، سه موقعیت فوق‌العاده داشتیم. باید از آنها استفاده کنم اما نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهانافزود: پرسپولیس علاوه بر گلی که زد یک موقعیت در ضربه ایستگاهی داشت اما فکر نمی‌کنم غیر از آن موقعیتی داشت. سه الی چهار موقعیت مسلم داشتیم.

نویدکیا درباره عدم موفقیت این تیم در امر گلزنی گفت: واقعا برایم عجیب است که در بازی با استقلال حدود ۱۳ موقعیت گل و مقابل پیکان هم همینطور بودیم. امروز هم چند بار فرصت گلزنی داشتیم اما نمی‌دانم چرا این اتفاق می‌افتد و توپ‌هایمان گل نمی‌شود.

سرمربی زردپوشان اصفهانی تصریح کرد: باید همه تیم از هواداران سپاهان معذرت خواهی کنیم. می‌دانیم این بازی برای آنها چقدر اهمیت دارد و آنها چه حسی دارند. به هر حال راه سخت نیاز به آدم‌های سخت دارد. بازیکنان خیلی خوبی دارم. می‌دانم یک روزی بدشانسی‌ها تمام می‌شود و شرایط تیم خوب می‌شود. می‌توانیم روند خوب خود را ادامه دهیم. باید به هواداران تیم هم بگویم که خیلی ناراحتم اما باید مسیر خودمان را ادامه دهیم.

نویدکیا افزود: بازیکنان زیاد و خوبی دارم. همه چیز را هم درک می‌کنم. فکر می‌کنم می‌توانیم نتیجه را تغییر دهیم.

وی درباره عدم باز پس‌گیری توپ هنگام از دست دادن مالکیت آن گفت: وقتی یک تیم می‌بازد چقدر بد است. برای تیمی مثل سپاهان که سه هفته متوالی باخته خیلی سخت و ناراحت کننده است. من می‌دانم چه روزها و شب‌های سختی خواهم داشت تا این شرایط را پشت سر بگذارم. اگر آمار تیم در کل فصل را نگاه کنید می‌بینید جزو تیم‌هایی هستیم که کمترین شانس را به حریف خود می‌دهیم.

او در این باره یادآور شد: نقاط ضعف خیلی کمی داریم. به هر حال با کمترین موقعیت، گل می‌خوریم.

نویدکیا درباره بازی دفاعی پرسپولیس گفت: من نمی‌توانم از آنها ایرادی بگیرم. آنها نتیجه می‌خواستند و نمی‌توانیم به آنها انتقادی بگیریم.

سرمربی سپاهان ضمن رد هرگونه معاوضه بازیکن با پرسپولیس در نیم فصل ادامه داد: هیچ تصمیمی در این باره نداریم و حرفی هم زده نشده است.

او درباره برگزاری بازی در زمین بی طرف خاطرنشان کرد: از همان ابتدا هم مخالف بودیم اما همان زمان هم حق هرگونه اعتراض گرفته بودند و مجبور بودیم اینجا بازی کنیم.