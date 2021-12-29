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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۵۵

محرم نویدکیا:

از گل نزدن سپاهان متعجبم/ نمی‌توانم از پرسپولیس ایراد بگیرم

از گل نزدن سپاهان متعجبم/ نمی‌توانم از پرسپولیس ایراد بگیرم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان بعد از باخت تیمش به پرسپولیس گفت: باید همه تیم از هواداران سپاهان معذرت خواهی کنیم و می‌دانیم آنها چه حسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر سپاهان اصفهان مقابل پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال گفت: اگر بخواهم منصفانه حرف بزنم باید بگویم قبل از اینکه گل بخوریم دو، سه موقعیت فوق‌العاده داشتیم. باید از آنها استفاده کنم اما نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهانافزود: پرسپولیس علاوه بر گلی که زد یک موقعیت در ضربه ایستگاهی داشت اما فکر نمی‌کنم غیر از آن موقعیتی داشت. سه الی چهار موقعیت مسلم داشتیم.

نویدکیا درباره عدم موفقیت این تیم در امر گلزنی گفت: واقعا برایم عجیب است که در بازی با استقلال حدود ۱۳ موقعیت گل و مقابل پیکان هم همینطور بودیم. امروز هم چند بار فرصت گلزنی داشتیم اما نمی‌دانم چرا این اتفاق می‌افتد و توپ‌هایمان گل نمی‌شود.

سرمربی زردپوشان اصفهانی تصریح کرد: باید همه تیم از هواداران سپاهان معذرت خواهی کنیم. می‌دانیم این بازی برای آنها چقدر اهمیت دارد و آنها چه حسی دارند. به هر حال راه سخت نیاز به آدم‌های سخت دارد. بازیکنان خیلی خوبی دارم. می‌دانم یک روزی بدشانسی‌ها تمام می‌شود و شرایط تیم خوب می‌شود. می‌توانیم روند خوب خود را ادامه دهیم. باید به هواداران تیم هم بگویم که خیلی ناراحتم اما باید مسیر خودمان را ادامه دهیم.

نویدکیا افزود: بازیکنان زیاد و خوبی دارم. همه چیز را هم درک می‌کنم. فکر می‌کنم می‌توانیم نتیجه را تغییر دهیم.

وی درباره عدم باز پس‌گیری توپ هنگام از دست دادن مالکیت آن گفت: وقتی یک تیم می‌بازد چقدر بد است. برای تیمی مثل سپاهان که سه هفته متوالی باخته خیلی سخت و ناراحت کننده است. من می‌دانم چه روزها و شب‌های سختی خواهم داشت تا این شرایط را پشت سر بگذارم. اگر آمار تیم در کل فصل را نگاه کنید می‌بینید جزو تیم‌هایی هستیم که کمترین شانس را به حریف خود می‌دهیم.

او در این باره یادآور شد: نقاط ضعف خیلی کمی داریم. به هر حال با کمترین موقعیت، گل می‌خوریم.

نویدکیا درباره بازی دفاعی پرسپولیس گفت: من نمی‌توانم از آنها ایرادی بگیرم. آنها نتیجه می‌خواستند و نمی‌توانیم به آنها انتقادی بگیریم.

سرمربی سپاهان ضمن رد هرگونه معاوضه بازیکن با پرسپولیس در نیم فصل ادامه داد: هیچ تصمیمی در این باره نداریم و حرفی هم زده نشده است.

او درباره برگزاری بازی در زمین بی طرف خاطرنشان کرد: از همان ابتدا هم مخالف بودیم اما همان زمان هم حق هرگونه اعتراض گرفته بودند و مجبور بودیم اینجا بازی کنیم.

کد مطلب 5387481

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    نظرات

    • امید IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      18 5
      پاسخ
      علتش میدونی چیه آقای نویدکیا...نفرین تیم گل گهر ...امتیاز الکی گرفتن تاوان داره....چوب خدا صدا نداره....بله
    • سعید IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      3 9
      پاسخ
      در فوتبال ایران سپاهان باید برای شکستن دفاع مطلق کسی مثل سوارز رو بخره تا بتونه بازی ها رو براش دربیاره💛💛
    • 6تقلال IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      15 10
      پاسخ
      اقای محرم توچطورمربی هستی که فوتبال ورزش لحظه هاست یک لحظه غفلت کردین پرسپولیس کبیرکاروتمام کرد...میگی پرسپولیس دنبال نتیجه بودپس شماچه دنبال چی بودین پس قبول کن هرکاری باجناب ساکت کردین که به پرسپولیس ضربه بزنید ولی نمی دونیدکه خداباماهست وخواهدبودچونکه مادنبال حقیم وحرفمان داخل زمین زده ومی زنیم
    • 6تقلال IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      14 7
      پاسخ
      چونکه کاره ای نیستی ازپرسپولیس ایرادبگیری برای باختتون بایدیکی ازخودت ایرادبگیره
    • 6-6-6 IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      10 6
      پاسخ
      ساکت حق کارگراوبازنشتگان راداره بازیکن گران قیمت می خره ولی پرسپولیس کبیرنتیجه میگیره اینوبایدجوابگوبشین
    • یاسین IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      11 1
      پاسخ
      دوازده بازی پنج باخت گل گهر ذوب اهن پیکان استقلال و پرسپولیس ب هیشکی ن نگفتی اقای نویدکیا بهتر بود در انتخاب بازیکن دقت میکردی ن دروازبانت در حد سپاهانه و مغانلو در حد سپاهانه دو مدافع وسط پیرم ک ول کنشون نیستی فقط تیم و دست پایین نبری ک شاهکارت تکمیل نشه
    • سیرک فقط سیرک عبده IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
      11 4
      پاسخ
      نوید کیا نمی دانم چرا گل نمی زنیم ،،،آقای نوید کیا فکر نمی کنی مشکل از سرمربی تیم سپاهان باشد نداشتن بار فنی و دانش فنی ،،اقای نویدکیا چه تیمی بود که نیمه اول روانه میدان کرده بودی ،،،،کسی که حتی از فوتبال دانشی ندارد با دیدن چیدمان تیم در نیمه اول می فهمید که تیم سپاهان برای باختن وارد میدان شده ،
    • محسن IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا که5
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اقای نویدکیا اگه میخوای همچنان با این سیستم مزخرف که هیج کارایی نداره جز پاسکاریهای زیاد و حملات بی ثمر,بهتره یه مدت اختیار رو بدی دست مرزبان تا با سیستم خودش تیم رو جلو ببره
    • یاشاسین اردبیل IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اتفاقا جزو بازیهایی بود که پرسپولیس بازی را با اتکا بخودش برد وعوامل جانبی نقشی در بردش نداشت
    • پارسا IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام به هموطنان عزیز، بنظرم سرمربی سپاهان ترکیب نیمه اول بر اساس تاکتیک و آرنج سرمربی منچستر سیتی که معمولا تیمهاش بدون فوروارد و استفاده از هافبک‌های تهاجمی آرنج می‌کنه وارد زمین کرده آقای نوید کیا هنوز خیلی کار داره تا گواردیولا بشی

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