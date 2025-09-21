دریافت 7 MB
مربی استقلال: احتمالا عارف آقاسی در بازی بعدی نباشد

نونو میگل مورایس، مربی استقلال در نشست خبری پس از مصاف با پیکان گفت: احتمالش هست که آقاسی در بازی بعدی نباشد.

