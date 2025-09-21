دریافت 7 MB کد خبر 6597340 https://mehrnews.com/x395LC ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰ کد خبر 6597340 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰ مربی استقلال: احتمالا عارف آقاسی در بازی بعدی نباشد نونو میگل مورایس، مربی استقلال در نشست خبری پس از مصاف با پیکان گفت: احتمالش هست که آقاسی در بازی بعدی نباشد. کپی شد مطالب مرتبط عارف آقاسی: از خودم راضی نیستم و کنار میروم/ با پرسپولیس مذاکره کردم! خلاصه بازی منچسترسیتی ۱-۱ آرسنال مدافع جنجالی از استقلال جدا شد! مورایس: اعتمادمان از آقاسی سلب شد/ بهترین عملکرد عمر گلر حریف بود! برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران عارف آقاسی لیگ برتر فوتبال ایران
