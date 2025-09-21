  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

عارف آقاسی: از خودم راضی نیستم و کنار می‌روم/ با پرسپولیس مذاکره کردم!

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران گفت: می خواستم کمک کنم اما این اتفاق نشد و حالا از راه دور بهترین ها را می خواهم برای این تیم رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف آقاسی پس از اعتراض هواداران استقلال به او بابت اشتباه فردی در جریان بازی امشب این تیم با پیکان تهران گفت: خواستم از طرفداران استقلال عذرخواهی کنم. با تمام وجودم به تیم آمدم. فکر کنم نفر اول یا دوم بودم که با استقلال قرارداد بستم اما متأسفانه این اتفاقات چه خوب و چه بد گذشت و امیدوارم در آینده بهترین اتفاق‌ها برای باشگاه استقلال در داخل و خارج رقم بخورد و ما هم از دور برای تیم دعا می‌کنیم.

مدافع آبی پوشان پایتخت افزود: تا اینجا نتوانستم به تیم کمک کنم و با توجه به این شرایط، باید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

آقاسی درباره قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی با استقلال تصریح کرد: بحث فشار درباره این حرف‌ها نبود. با توجه به قراردادهایی که پرداخت می‌شد همگی یکسان بودند. اعداد ۶۰ و ۷۰ میلیارد تومانی منتشر شد. من در مذاکره با استقلال یکبار هم نگفتم فلان باشگاه من را می‌خواهد. من با پرسپولیس صحبت کردم اما یک بار هم نگفتم و نمی‌خواستم بحث بازارگرمی باشد.

او تاکید کرد: روحی و روانی و شرایط فیزیکی خیلی خوبی داشتم اما الان از وضعیتم راضی نیستم و بهتر است کنار بکشم.

بهنام روان پاک

