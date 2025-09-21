به گزارش خبرنگار مهر، عارف آقاسی پس از اعتراض هواداران استقلال به او بابت اشتباه فردی در جریان بازی امشب این تیم با پیکان تهران گفت: خواستم از طرفداران استقلال عذرخواهی کنم. با تمام وجودم به تیم آمدم. فکر کنم نفر اول یا دوم بودم که با استقلال قرارداد بستم اما متأسفانه این اتفاقات چه خوب و چه بد گذشت و امیدوارم در آینده بهترین اتفاق‌ها برای باشگاه استقلال در داخل و خارج رقم بخورد و ما هم از دور برای تیم دعا می‌کنیم.

مدافع آبی پوشان پایتخت افزود: تا اینجا نتوانستم به تیم کمک کنم و با توجه به این شرایط، باید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

آقاسی درباره قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی با استقلال تصریح کرد: بحث فشار درباره این حرف‌ها نبود. با توجه به قراردادهایی که پرداخت می‌شد همگی یکسان بودند. اعداد ۶۰ و ۷۰ میلیارد تومانی منتشر شد. من در مذاکره با استقلال یکبار هم نگفتم فلان باشگاه من را می‌خواهد. من با پرسپولیس صحبت کردم اما یک بار هم نگفتم و نمی‌خواستم بحث بازارگرمی باشد.

او تاکید کرد: روحی و روانی و شرایط فیزیکی خیلی خوبی داشتم اما الان از وضعیتم راضی نیستم و بهتر است کنار بکشم.