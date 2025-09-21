به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، از بامداد یکشنبه تاکنون ۸۶ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۵ هزار و ۲۸۳ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۶ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۲۷۲۴ نفر شهید و ۵۴۵۳۴ نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر شهید و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۵۲۳ شهید و ۱۸۴۷۳ نفر زخمی برسد.