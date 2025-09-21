تداوم نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت: اشغالگران شهروندان را در خیابان یافا در شهر غزه هدف قرار دادند.
وی افزود: از صبح تاکنون ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده اند. مرگ همه جای شهر غزه در کمین فلسطینی هاست زیرا دشمن اسرائیلی به شکل جنون آمیز در حال بمباران این شهر است.
از سوی دیگر منابع پزشکی در مجمع بیمارستانی ناصر در جنوب نوار غزه از شهادت ۱۳ کودک طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.
این آمار شامل ۱۰ جنین است که به دلیل سقط جنین جان خود را در رحم مادران از دست دادند و همچنین شامل ۳ نوزاد نارس است که در دستگاههای انکوباتور جان باختند.
این منابع توضیح دادند که ۶ نفر از این قربانیان از شمال نوار غزه به جنوب منتقل شده بودند. مادران این کودکان به دلیل سوءتغذیه شدید، ترس مداوم ناشی از آوارگی اجباری و کوچ دادنها به دلیل بمبارانهای بیامان صهیونیستها رنج میبردند. همچنین، خستگی مفرط و تنش روانی مادران به وخامت حال آنان منجر شده و به از دست رفتن جنینها و فوت نوزادان نارس انجامیده است.
کادر پزشکی بیمارستان مذکور تأکید کرد که این حوادث اولین بار نیست که رخ میدهد. این بیمارستان به طور تقریباً روزانه موارد سقط جنین و مرگ نوزادان نارس را به دلیل فقدان مراقبتهای بهداشتی اولیه و کمبود تغذیه ثبت میکند. این در حالی است که بخش بهداشت و درمان غزه به دلیل محاصره و جنگی که بیش از ۷۱۵ روز ادامه دارد، دچار فروپاشی کامل شده است.
کادر درمانی در مجمع ناصر، وضعیت بهداشتی را فاجعهبار توصیف کرده و هشدار دادند که ادامه حملات و محاصره منجر به افزایش تلفات در میان زنان و کودکان خواهد شد، به ویژه با توجه به فقدان امکانات اولیه مراقبتهای پزشکی اورژانسی.
نظر شما