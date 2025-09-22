«نتانیاهو» خطاب به وزرای صهیونیست: سکوت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه تایمز آو اسرائیل گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته از تعدادی از وزرا و نمایندگان پارلمان این رژیم خواسته در خصوص گام‌های تل آویو برای الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی علناً صحبت نکنند.

بر اساس این گزارش، این اقدام دفتر نتانیاهو از ترس پیامدهای بین المللی توسعه دایره اشغالگری رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد به ویژه آنکه روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین در از سوی غربی‌ها رو به افزایش است.

یک مسئول صهیونیست نیز اعلام کرد که به نمایندگان و وزرای مذکور گفته شده که نتانیاهو می‌داند کی و چگونه در این خصوص اقدام کند.

به تازگی نیز تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده که عربستان سعودی از طریق یک منبع سیاسی پیام تندی به تل آویو ارسال کرده و در این پیام هشدار داده است که هرگونه الحاق سرزمین‌های فلسطینی، حتی جزئی، مانع از عادی‌سازی روابط خواهد شد.