پخش سریال «بچه زرنگ» و استندآپ جوان؛ مدیری مجری «شاهکار» و «شاه گل» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال های فصل دوم «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، «برتا؛ داستان یک اسلحه ...» به کارگردانی امیرحسین ترابی، و تهیه‌کنندگی کامران حجازی، «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده و تهیه کنندگی کاظم دانشی، «بی عاطفه» به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی محمدصادق میرکریمی، «جزیره پنجم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی همایون اسعدیان، «یَل» به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه‌کنندگی نوید محمودی، «بیست و یک» به کارگردانی بهنام بهزادی، تهیه‌کنندگی حسن علیزاده و میثم نورانی، «هزارتو» به کارگردانی علی هاشمی و تهیه‌کنندگی سجاد قافله باشی، «بچه زرنگ» به تهیه کنندگی حامد جعفری و «اعتراف می‌کنم» از آثار فیلم نت هستند.

همچنین برنامه ها و رئالیتی‌شوهایی که در برنامه آینده این پلتفرم تعریف شده‌اند عبارتند از: فصل چهارم «شب آهنگی» به کارگردانی و اجرای حامد آهنگی و تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، «انجمن اشباح» به کارگردانی، تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیمردانی، «شاه گل» به کارگردانی و اجرای مهران مدیری و تهیه‌کنندگی جواد فرحانی، «پرسونا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی، «استند آپ ابوطالب» به کارگردانی و اجرای ابوطالب حسینی و تهیه‌کنندگی رامبد جوان، «شاهکار» به کارگردانی و اجرای مهران مدیری و تهیه کنندگی جواد فرحانی، «قصه ها» و «بچه سینما».

تا پایان سال نزدیک به ۱۵ فیلم سینمایی در ژانرهای مختلف در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت اکران خواهد شد که این محصولات در مراحل مختلف پیش تولید، تولید و آماده پخش هستند.