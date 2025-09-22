مستندهای رادیویی «موج حقیقت» رونمایی شد؛ پرداخت هنرمندانه به نقل حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه مستند رادیویی و کتاب شهدای جنگ ۱۲ روزه با عنوان «موج حقیقت» صبح امروز ۳۱ شهریور با حضور معاون صدای رسانه ملی، مدیران این سازمان و خانواده گرانقدر شهدا در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
در آغاز این مراسم علی بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله گفت: امروز درحالی این روز را گرامی میداریم که شاهد هستیم در چند ماه گذشته دشمن بازهم جنگ نیابتی دیگری را برپا کرد و رژیم صهیونسیتی به این کشور دست درازی کرد.
وی با خواندن آیهای از سوره مائده با عنوان «ای اهل ایمان! نعمت خدا را بر خود یاد کنید زمانی که گروهی قصد کردند که برای نابودی تان به شما شبیخون زنند، ولی خدا توطئه آنان را از شما بازداشت و از خدا پروا کنید و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند» بیان کرد: این آیه بیانگر جنگ ۱۲ روزه است. رژیم صهیونیستی در کاغذ دید که سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته و به آمارهایی مثل نشاط اجتماعی و وحدت نگاه کرد و گمان کرد که حالا زمان حمله است. اما آنها چون خدا را ندیدند اشتباه کردند. اندیشکده خود آنها گفته تمام زحمات سی ساله رسانههای دشمن همه بر باد رفته است و انسجام اجتماعی شکل گرفته است و روحیه دیگرخواهی در اوج قرار دارد. وقتی رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد، همه مردم به کمک هم آمدند و خانهها و غذاهای خود را در اختیار یکدیگر قرار دادند. من عقب ماندهترین فرد این قافله هستم. خانم حسینیان را وقتی میخواستم از پشت تریبون در استودیو خارج کنم به من گفت بخشی زاده من پشت مسلسلم، چرا میخواهی من را ببری؟ زنان ما گوی سبقت را در ایثار و شجاعت و استقامت برای شرف این مملکت از مردان ربودهاند. کمر این ملت شکستنی نیست. این ملت به خدا و قرآن اتکا کرده است.
آرمان ما چنان بلند و نورانی است که همه چیزمان را برایش میدهیم
وی با بیان خاطرهای از جنگ هشت ساله ادامه داد: مسجد پایگاه حفاظت از دین است. جمعی از این مسجد به جبهه رفتند و توپ خوردند و شهید شدند. مادر و دختر یکی از این شهدا برای شناسایی با کمی تأخیر آمدند. با صحنه دلخراشی مواجه شدند که برخی از پیکرها اعضایشان قطع شده بود. آنها مشغول تفحص شدند و زیر لب میخواندند؛ «کلی گم کردهام میجویم او را/ به هر گل میرسم میبویم او را». این مادر و خواهر نه وجع و نه اظهار عجز کردند بلکه کاری کردند که زینب با پیکر برادر کرد و لبهایش را بر رگهای بریده او گذاشت.
بخشیزاده در پایان اظهار کرد: ما هدف بلندی داریم. به این مشکلات اجرایی توجه نکنید. آرمان ما چنان بلند و نورانی است که همه چیزمان را برایش میدهیم. معمولاً برای شهدا زود میگوئیم و گذر میکنیم. ما برای اهدای یک کلیه نمیتوانیم تصمیم بگیریم اما شهدای ما همه وجودشان را در دست گرفتند تا دفاع کنند. خدای را سپاس که در بین بهترین مردمان نفس میکشم. در این مدت چیزی بیش از ۱۰۰ اثر تنها در گونه مستند تولید شده و پشتوانه پژوهشی برای مستندسازان مثل همیشه فراهم شده است.
در ادامه پس از تجلیل از خانواده شهید نیما رجبپور، همسر این شهید بیان کرد: نیمای من عاشق بود. عاشق رهبری، عاشق وجب وجب خاک، مردم و عاشق خدا و اهل بیت. میخواست عشقش را ثابت کند و این کار را هم انجام داد. امیدوارم من و شما بتوانیم این راه را ادامه دهیم.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تبریک ایام هفته دفاع مقدس گفت: برای تبیین آنچه بر ما گذشته است باید یک مؤلفه را در نظر بگیریم. اولاً باید آن رخداد را به خوبی بیان و تبیین کنیم. لذا در عاشورا بهترین روایت «مقتل ابو مخنف» است که از همه به حادثه نزدیکتر بوده است. موضوع بعدی که مهم است نقد صحیح آن رویداد است. باید با مطالعه و بررسی علل و عوامل آن رویداد را بررسی کنیم تا ضلع سوم که نتیجه گیری صالح است، انجام شود.
وی ادامه داد: مستندهای «موج حقیقت» میتواند به خوبی حوادث جنگ ۱۲ روزه را نقل کند چراکه راویان خود در بطن حادثه بودند و رویدادهای پیرامونی را مشاهده کردهاند و میتوانند نقل درستی داشته باشند تا به موضوعات مختلف و احساسات و روایات بپردازند. اگر اینها به خوبی انجام شود تا در دل تاریخ بماند، در آینده میتوان به خوبی از آنها استفاده کرد. نقد و بررسی اهداف دشمن نیز در حال بیان شدن است و آنچه در رادیو تولید شده منبع بزرگی است برای نسلهای بعدی. میدانید که تاریخ گاهی تحریف و تکذیب میشود و روایات متناقض عرضه میشود، دلیلش هم این است که نقل به خوبی صورت نگرفته است.
موسوی مقدم در پایان عنوان کرد: یکی از کارهای بزرگی که باید انجام دهیم تا آرمان شهدا را پی بگیریم همین است که در صدا و سیما هنرمندان به وظیفه بزرگشان که نقل و نقد این حوادث است به شکل هنرمندانه بپردازند. به رادیو برای ساخت این آثار تبریک میگویم.
در ادامه از سردار حسن پلارک یارِ شهید سپهبد سلیمانی تجلیل شد. پس از آن سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک هفته دفاع مقدس با بیان خاطرهای از یکی از شهدای جنگ هشت ساله گفت: در جنگ هشت ساله شهید غلامعلی غلامی روی مین رفت و پاهایش از زانو قطع شد. چند ماهی به عقب رفت و بعد با پای مصنوعی به جبهه برگشت. هیچگاه این پا متصل نشده و جفت نمیشد و هرگاه که پای مصنوعی را جدا میکرد کاسه آن خونین بود. به رغم اصرارهای ما در جبهه ماند و تنها حاضر شد از خط مقدم عقب برود.
وی ادامه داد: در سال ۶۵ وقتی بالگردهای عراقی بر فراز سر ما بود، درخواست سلاح دادیم و خود او سلاح پدافند را آورد و اصرار کرد که به خط مقدم برود و در همانجا شهید شد. مدتها بعد وقتی در مستندی این خاطره را تعریف میکردم پسرش پشت دوربین بود و گفت اولین بار است که خاطره شهادت پدرش را میشنود و اینکه پدرش به رغم تولد او از جبهه بازنگشت و هیچگاه نتوانسته است او را ببیند.
شکاری در پایان گفت: ما هزینههای بسیاری برای حفظ این کشور دادهایم و بینی دشمن را به خاک مالیدیم. صدا و سیما در این کار نقش بزرگی داشته است. بسیاری هشت سال جنگ تحمیلی را ندیدهاند و این صدا و سیما بود که برای آنان آن رشادتها را روایت کرد. رادیو در مدار حقیقت موجآفرین و در برابر دشمن موجشکن بود. امواج دشمن را شکست و حقیقت را به سراسر دنیا منتشر کرد. شما اهالی رسانه خط مقدم این جبهه هستید.
دشمن میدانست صدای حقیقت همان چیزی است که معادلات جنگ روانی را بر هم میزند
در ادامه مجری برنامه به قرائت پیام پیمان جبلی رئیس رسانه ملی پرداخت. جبلی در بخشهایی از این پیام گفت: تجربههای تاریخی ایران نشان داده که جنگهای نظامی و نبردهای رسانهای جدایی ناپذیرند و در جنگ اخیر و جنگ هشت ساله ملت ایران اثبات کرده که این مقاومت در انسجام ملی ریشه دارد و رسانه ملی با تقویت این روحیه و امیدآفرینی خود به هدف مستقیم دشمن تبدیل شد چراکه دشمن میدانست صدای حقیقت همان چیزی است که معادلات جنگ روانی را بر هم میزند. خون شهدا یک سرمایه ملی است و این مراسم نه تنها تکریم شهداست بلکه نشانگر وظایف و جایگاه رسانه ملی است. صدا و سیما تنها راوی نیست و خود یکی از ساختارهای قدرت نرم ایران است. «موج حقیقت» گذشته پرافتخار را زنده نگاه میدارد و نویددهنده آیندهای استوار است.
در ادامه این مراسم حجتالاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با قرائت آیهای از قرآن کریم اظهار کرد: آمریکاییها گفته بودند که چند برابر شوروی کلمه بر علیه آنها تولید میکنیم. فکر میکنم امروز چندبرابر آن کلمه بر علیه ایران تولید میشود و مصداق این آیه قرآن است؛ کافران میخواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت.
وی ادامه داد: باید صف جبهه حق را حفظ کنیم. در سوره انبیا به یک سنت الهی اشاره شده است؛ اینکه ما آسمان و زمین را برای بازی نیافریدهایم و اگر قرار بر بازی بود ما از فرعون بهتر بودیم. سنت این است که من جبهه حق را میگیرم و بر فرق باطل میکوبم. خدا را بیکار فرض نکنید. در «موج حقیقت» باید مطابق رضای الهی عمل کنیم تا هرچه باید پیش بیاید. روزی که رهبر گفتند بیچارهشان میکنیم منظور همین بود. اگر میخواهید پیروز شوید خدا به شما کمک میکند اما بر جبهه حق استوار باشید و یاور خدا باشید. وعده صادق الهی این است که دنیا را به پاکان تحویل دهد نه نجسان. این موج حقیقت است و بر مسیر حقیقت باقی میماند. وظیفه آنان که باقی ماندهاند استواری در این مسیر است.
در ادامه از سازندگان مستندهای «تا پای جان برای ایران» به کارگردانی فاطمه سربازی، «فرهنگ» از حمیرا فراتی، «مردمان عاشق» از فاطمه ربانی، «عکس یادگاری» از فرانک سعیدی آریا، «سر خط خون» از انسیه شمساللهی، «یاقوت» از فاطمه بیتقصیر، «به کدامین گناه» از رقیه آقازاده، کتاب گویای «زندگی غلامعلی رشید» از شهرام جانبازی و فاطمه عودباشی نویسنده کتاب «پرواز بیانتها» تجلیل شد.
